Trova il corpo mummificato del marito nell’armadio. Vicenda incredibile quella avvenuta a Troy, nella contea di Madison, stato dell’Illinois, Stati Uniti d’America. Otto mesi fa Richard Maedge, 53 anni, è scomparso. Era il 27 aprile del 2022 quando la moglie Jennifer ne ha denunciato la scomparsa. La donna ha riferito che il marito aveva fatto perdere le sue tracce dopo averle detto che sarebbe tornato in anticipo dal lavoro.

Durante le ricerche la polizia ha visitato per due volte l’abitazione in cui Richard viveva con la moglie Jennifer. In entrambi i casi le ricerche hanno dato esito negativo, ma gli agenti si sono accorti che c’era un cattivo odore, “simile a una fogna” nella casa. Abitazione che gli stessi uomini delle forze dell’ordine hanno definito come una “casa di accumulatori seriali”. Poi l’incredibile e agghiacciante scoperta.

La dinamica della scomparsa e il macabro ritrovamento

Richard Maedge era scomparso dopo aver fatto sapere alla moglie che sarebbe uscito prima del solito dal lavoro. Al suo ritorno la moglie Jennifer aveva trovato la sua auto parcheggiata nel vialetto di casa. L’uomo aveva lasciato anche chiavi e portafoglio. Gli agenti della polizia hanno perquisito l’abitazione ma non l’hanno trovato. Hanno segnalato però la presenza di un cattivo odore. Poco tempo dopo la moglie Jennifer ha chiamato ancora gli agenti affermando che la puzza non se n’era ancora andata.

Anche la seconda visita dei poliziotti nell’abitazione, però, non ha dato alcun esito. Otto mesi dopo la scoperta: Richard si era tolto la vita proprio in quella casa dove la moglie aveva continuato a vivere. L’11 dicembre scorso, infatti, la donna ha trovato il corpo mummificato del marito in un ripostiglio dell’armadio della loro camera. Jennifer stava cercando delle decorazioni natalizie quando ha fatto il macabro ritrovamento.

Secondo quanto riportato nel rapporto del medico legale, Richard Maedge si sarebbe suicidato. Dopo la fase di decomposizione il suo corpo ha iniziato a mummifcarsi. Il medico legale della polizia ha spiegato a KTVI che i corpi mummificati non emanano odori. Forse anche per questo il corpo dell’uomo non è stato trovato per tanto tempo.

