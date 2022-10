Diventa mamma a 57 anni. La storia di Maria Cristina Lecis e del marito ha suscitato non poche riflessioni, ma la gioia della neomamma è indescrivibile. Per alcuni Maria Cristina sarebbe troppo ‘anziana’ per mettere alla luce un bebè, eppure dopo tante difficoltà, la donna di 57 anni ha realizzato il desiderio più grande della sua vita.

Maria Cristina Lecis è mamma a 57 anni. Una storia che commuove l’Italia, ma che divide in due anche l’opinione pubblica. A detto di alcuni, la donna non avrebbe l’età giusta per mettere al mondo un bebè, ma per la 57enne le critiche non hanno mai retto su basi solide.

Maria Cristina Lecis è mamma a 57 anni: il racconto a Pomeriggio Cinque

Per Maria Cristina Lecis e il marito di 67 anni non è stato certamente facile dare alla luce la bimba, eppure è accaduto davvero. Maria Cristina ha confidato di aver affrontato un percorso di fecondazione assistita molto delicato, che la donna stessa ha definito come “molto difficile e faticoso”.

Eppure lo scorso 17 agosto la bimba ha spalancato le sue piccole braccia al mondo sconvolgendo in meglio la vita di mamma e papà: “Perché negare una gioia del genere a chi, ormai, ha raggiunto questa età?”, hanno domandato i coniugi alla luce delle critiche di alcuni utenti.

Infatti la neomamma è stata bersagliata da critiche feroci ma a queste la donna non ha mai prestato troppo orecchio. Maria Cristina e la nascita della bimba hanno scritto le pagine di una storia decisamente rara e dal lieto fine. E pensare che la neomamma in passato ha persino rischiato di dover subire l’asportazione dell’utero.