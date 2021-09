Dalla festa totale ad un incubo senza fine, che è terminato con l’epilogo più tragico. Una donna di 56 anni era stata in grado di essere baciata da una fortuna clamorosa, infatti era riuscita a vincere ben 27 milioni alla lotteria. La sua vita poteva dunque svoltare totalmente, ma da quel momento in poi invece di ritrovare solo sorrisi e felicità è finita in un vortice inatteso. E alla fine ha deciso di uccidersi, infatti è stata trovata morta all’interno della sua abitazione. E l’ipotesi più probabile è il suicidio.

La vincita milionaria era avvenuta otto anni fa, ma anche se avesse potuto comprarsi qualunque cosa, aveva preferito rimanere nella sua casa di sempre, estremamente umile, luogo in cui è stato rinvenuto il suo cadavere. Stando a quanto è stato raccontato, la 56enne aveva acquistato il biglietto poi rivelatosi vincente mentre stava per tornare a piedi dall’ufficio di collocamento. Aveva unicamente un sussidio di 58 sterline alla settimana, quindi aveva chiesto informazioni per trovare un posto di lavoro.

A togliersi presumibilmente la sua vita da sola è stata la signora Margaret Loughrey, che viveva nell’Irlanda del Nord, nella città di Belfast. Dopo aver vinto i 27 milioni di sterline, Margaret Loughrey fu soprannominata Maggie Millions e mai si sarebbe aspettata che da lì in poi non ci sarebbero state gioie. Aveva comunque regalato in beneficenza metà della cifra totale vinta, inoltre aveva comprato un pub, un bungalow e un ex mulino che aveva successivamente adibito a centro ricreativo.





La fortunata vincitrice della lotteria Margaret Loughrey aveva però riferito in passato di non essere felice di quel successo inaspettato: “Se c’è un inferno, ci sono stata. Mi pento di aver vinto alla lotteria perché ero una persona felice prima, ma la vincita ha distrutto la mia vita”. Un’intervista che inevitabilmente aveva fatto molto rumore. Nel corso della sua esistenza, la 56enne nordirlandese non si era mai unita in matrimonio con alcun uomo e non aveva nemmeno avuto dei figli. Poi l’epilogo più drammatico.

La povera Margaret Loughrey aveva ancora a disposizione 5 milioni di sterline, ma ora è giunto il suo decesso ancora avvolto nel mistero. In passato aveva sofferto di problemi con l’alcol e, sebbene le forze dell’ordine preferiscano tenere aperte tutte le ipotesi, pare che a causare il suo decesso sia stato un gesto estremo della stessa donna, stanca di vivere in quella maniera.