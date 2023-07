Ci sono video che diventano subito virali. Video girati da persone comuni che hanno un non so ché di speciale e conquistano a stretto giro e spesso anche in modo in aspettato migliaia e migliaia di utenti. È quello che è successo a una giovane di 24 anni, che ora vede il filmato girato in spiaggia e poi pubblicato sul suo profilo TikTok su diversi siti. Una giornata al mare come tante da immortalare con un video selfie. Questo Melissa pensava di condividere sul social.

Poi l’imprevisto. Tenero imprevisto, se vogliamo. Si vede meglio nel secondo video, quello dove Melissa mostra il “backstage”, ma andiamo con ordine. La fotocamera del cellulare è accesa e inquadra, un po’ in lontananza, la coppia baciarsi tra le onde. Fin qui niente di strano o originale. Ma poi quella stessa telecamera cattura un momento totalmente inaspettato. Quello che è stato definito senza se e senza ma “Un segno” dal popolo del web.

Leggi anche: “Perdonami se non posso darti di più”. Non ha i soldi per la festa di compleanno della figlia, ecco cosa organizza





“Guarda qui”: il video al mare diventa subito virale

A un certo punto, sempre mentre la giovane coppia è in acqua col telefono posizionato in spiaggia, davanti alla alla telecamera passa, mano nella mano, una coppia anziana. Si ferma davanti allo schermo e l’uomo, indicandola, dice alla moglie: “Guarda, siamo io e te”, aggiungendo un nomignolo affettuoso, “pumpkin” (zucchetta).

La donna, che non passa certo inosservata con dei buffi occhiali da sole rossi a forma di cuore, gli risponde: “Non vedo nulla”. Quindi si allontanano, sempre mano nella mano, per proseguire la passeggiata. Il siparietto è accaduto davanti agli occhi di Melissa e soprattutto è stato ripreso conquistando tutti. Il video è diventato infatti rapidamente virale con quasi 4 milioni e mezzo di visualizzazioni.

Ma è stato ricondivo anche su altre piattaforme. Primo perché è sempre bello vedere una coppia anziana così unita e innamorata. Secondo perché tanti hanno visto in quell’imprevisto una sorta di segno. “Siete voi nel futuro”, si legge tra la marea di commenti. E se ne è convinta la stessa Melissa che, come anticipavamo, ha poi pubblicato un secondo video in cui mostra cosa fosse successo pochi istanti prima del passaggio della coppia di anziani: “Entrambi abbiamo salutato (Salutando il nostro futuro o dicendo addio al nostro passato?) Se questo non è un segno, non so cosa lo sia”, la didascalia.