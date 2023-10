Aveva voglia di assaggiare quella prelibatezza di cui aveva tanto sentito parlare. Un piatto che, per la crudeltà alla quale viene sopposto l’animale, di prelibatezza ha ben poco e che gli è costata la vita. Per l’uomo, un 82enne, non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi immediati. L’allarme intorno alle 11.30 quando i medici sono arrivati a seguito di una chiamata ai numeri di emergenza. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto 10 minuti dopo aver ricevuto la segnalazione ma l’uomo era già in arresto cardiaco.

>“Dobbiamo dire una cosa su nostra figlia”. Denise Pipitone, mamma Piera e papà Pietro rompono il silenzio: lo straziante annuncio

La rianimazione sul posto prima ed il trasporto in ospedale poi non sono serviti. L’uomo è morto poco dopo l’arrivo nel pronto soccorso del locale ospedale. Un caso che non è il primo. Secondo i dati del Seoul Metropolitan Fire and Disaster, almeno tre persone sono morte tra il 2007 ed il 2012.





Mangia polpo ancora vivo, muore uomo di 82 anni

Ad ucciderlo per soffocamento, che avrebbe causato poi l’arresto cardiaco, un piatto chiamato sannaki, è un tipico piatto coreano, facente parte della categoria degli hoe, piatti di pesce crudo. Nello specifico, il piatto è costituito da piccoli polpi ancora vivi, tagliati in piccoli pezzi e serviti immediatamente, di solito conditi con sesamo e olio di sesamo.

All’arrivo in tavola, i polpi sono in genere ancora in grado di dimenarsi. Possono anche essere serviti ancora interi. Poiché le ventose presenti sui tentacoli sono ancora attive al momento del servizio, occorre fare particolare attenzione al momento del pasto: è possibile infatti che tali ventose, al momento dell’ingestione di un tentacolo, si attacchino alle mucose della gola o della bocca con un serio rischio di soffocamento.

Korang pernah makan tak San-nakji?



Kalau nak tahu, hidangan itu merupakan sotong mentah yang menjadi kegilaan masyarakat di Korea Selatan.



Tapi, di sebalik kelazatan sotong ni, ia tersenarai antara hidangan paling berbahaya di dunia ! 😨

Sumber: YouTube Peekaboo3737#Foodie pic.twitter.com/qshIEFsnXU — Media Variasi (@mediavariasi_) October 26, 2023

Si deve quindi masticare bene, cosicché nessun pezzo sia grande al punto da poter ancora attaccarsi. Taluni ritengono piacevole la sensazione provocata dalle ventose e preferiscono quindi non masticare a fondo i nakji, pratica fortemente sconsigliata a chi assaggia per la prima volta questo piatto. A seconda della zona, il piatto sarà preparato in modo diverso: in Corea del Sud, con la parola nakji si intende infatti un tipo di polpo, mentre in Corea del Nord il termine indica un tipo di calamaro.