Una mamma ha confessato di aver fatto morire di stenti il figlio disabile di 17 anni. Degrado e orrore in una delle storie più cupe degli ultimi anni che poco ha a che fare con l’umanità. Secondo il rapporto della polizia il ragazzo sarebbe stato lasciato sporco e senza cibo per giorni, arrivando a perdere in 8 mesi più della metà del suo peso. Nel frattempo la donna percepiva un sussidio per l’invalidità del figlio, ma ha ammesso di averlo speso per suoi interessi personali.

Particolari ancora peggiori erano emersi durante il processo con il pubblico ministero che raccontava come il 17enne avesse piaghe da decubito su tutto il corpo e l’autopsia ha rivelato impianti metallici sulla pelle. Torture al quale il ragazzo è stato sottoposto per anni. Solo con la morte il ragazzo ha trovato la pace che gli è stata negata in vita.





Nei giorni scorsi sulla questione è stata scritta la parola finte: la donna sconterà due anni in una prigione federale per aver utilizzato i soldi della previdenza sociale per un anno dopo la sua morte. “L’imputata ha ucciso lentamente il figlio e poi ha tratto profitto dalla sua morte”. hanno scritto i pubblici ministeri del distretto settentrionale di New York riguardo a Lisa Marie Waldron, 44 anni.

Lisa Waldron, a quanto pare, usava la sua pensione di invalidità per comprare frivolezze. La prima accusa formulata da un gran giurì statale nella contea di Oswego, New York, per lei è suo marito Anthony Waldron era stata omicidio di secondo grado. “Il figlio Jordan Brooks, 17 anni, affetto da paralisi cerebrale, era morto a causa della negligenza dei suoi cari che lo hanno lasciato morire per sepsi e malnutrizione. Anthony Waldron non è il padre biologico del 17enne”.

Ma l’orrore non è finito qui. Dopo aver causato la morte del figlio il 9 maggio del 2021 la mamma aveva pensato bene di non notificare il decesso del ragazzo. Motivi? Continuare ad intascare il sussidio del ragazzo defunto. “La donna ha pagato pranzi, cene, vacanze e intimo sexy con i soldi della previdenza, fino a quando non è stata scoperta e il denaro è stato sospeso”.