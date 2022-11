Due bimbi piccoli sono rimasti senza i genitori dopo che la madre e il padre sono morti tragicamente a poche settimane l’una dall’altra. Sia Chris Mills che Amie Walton sono morti a distanza di un mese l’uno dall’altro, lasciando un figlio otto anni, Harry, e la figlia di sei anni, Mia.

Amie Walton, malata di cancro al fegato e all’intestino, si è svegliata scoprendo che il suo compagno Chris, 42 anni, era morto per lo scoppio di un’ulcera allo stomaco. Esattamente quattro settimane dopo, Amie ha perso la sua battaglia contro il cancro ed è morta a soli 30 anni, riferisce il quotidiano BirminghamLive. “Continueremo a vivere con loro entrambi nei nostri cuori e faremo del nostro meglio per allevare i loro figli nel miglior modo possibile. can. Ancora una volta, grazie a Bal e a tutti per il loro continuo supporto, tanto affetto”, ha detto la sorella di Amie.

Amie Walton e il marito muoiono a due settimane di distanza

I funerali della coppia, da Kingstanding, a nord di Birmingham, si sono svolti a distanza di settimane. La famiglia ha raccontato che tutti si stavano concentrando sull’aiutare Amie a superare la sua malattia quando Chris è morto improvvisamente e inaspettatamente. Tracey ha detto che Amie Walton è stata “così coraggiosa” dopo la morte del suo partner, ma è morta settimane dopo.

Devastato dalla notizia della tragica scomparsa di Amie Walton e il marito il negoziante locale di Nisa Bal Singh ha deciso di creare una pagina di raccolta fondi per aiutare a raccogliere denaro per Harry e Mia. Ha anche lanciato una lotteria nel suo negozio su Beacon Road nella speranza di raggiungere l’obiettivo di 2.000 sterline. “Harry e Mia hanno un posto speciale nei nostri cuori. Perdere un genitore in così giovane e tenera età è doloroso, ma perdere entrambi i genitori è oltremodo devastante”, ha detto il negoziante.

“Vorrei ringraziare enormemente tutte le persone coinvolte che stanno aiutando a raccogliere fondi per i miei nipoti. Abbiamo avuto tutti un momento molto difficile e difficile fino a tardi. Eravamo tutti impegnati a concentrarci sull’aiutare Amie a superare la sua malattia e a prepararci per quello che ci aspettava quando abbiamo avuto l’enorme shock della morte inaspettata di Chris, Amie è stata così coraggiosa e si è preparata per superarlo, cosa per cui ero così orgoglioso di lei”, ha detto la sorella di Amie Walton.