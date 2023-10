Mamma muore nel sonno a soli 32 anni. Il corpo senza vita della donna è stato scoperto dalla figlia di tre anni che ha cercato di svegliarla per andare a scuola. Il marito dell’infermiera, sotto choc dopo il ritrovamento del cadavere, ha parlato con i giornali e ha detto che la donna stava bene e che la notte prima, e nei giorni precedenti, non ha avuto nessun problema di salute. Il marito Carl, 32 anni, non ha disturbato la moglie prima di andare al lavoro alle 6 del mattino ma poche ore dopo la figlia più piccola, tre anni, è andata a svegliarla ma non ha ricevuto nessuna risposta.

“Mamma non si sveglia”, ha detto alla sorella maggiore, che ha avvisato il padre e poi la polizia che è immediatamente giunta sul posto. Laura lascia la figlia Mia, di 20 mesi, Ava di tre anni, la figliastra Gracie-Mae, di 13 anni, la sorella maggiore Sam e i genitori Karen, di 57 anni, e Paul Davies, di 59 anni” ha detto Carl, che lavora anche al Royal Stoke University Hospital come assistente di reparto.

Mamma muore nel sonno, addio a Laura Whittingham

“Stavamo scherzando guardando video su TikTok e ridendo di diverse cose in televisione. Tutto era normale. Sono uscito per lavorare alle 6 del mattino. Non sono mai andato a controllarla prima di uscire. Non le ho dato un bacio perché era era così presto che normalmente si lamenta di me se lo faccio”, ha detto ancora il marito di Laura.

“Mi ha chiamato papà, era preoccupato che Laura non fosse in grado di portare i bambini a scuola. Ho chiamato la polizia. Quando sono arrivato a casa gli agenti erano già entrata in casa e appena sono entrato mi hanno detto che era morta. Ho visto la mia bambina di tre anni scendere le scale dopo aver cercato di svegliarla”, ha spiegato Carl. “Gracie è venuta da me e le ho spiegato che era successo qualcosa. Era sconvolta, ma è stata davvero forte. Lei è come una roccia in questo momento, aiuta quanto può”.

“Ava e Mia hanno scelto la bara della mamma. Ava voleva che fosse rosa e scintillante. Mia, anche se non può parlare, sbatte le palpebre e mi dice cosa vuole. Continuava a indicare quello viola, quindi abbiamo optato per uno scintillante viola”, ha detto Carl. Laura, che ha frequentato la Longton High School, ha iniziato a lavorare come assistente nel 2012, dove ha incontrato Carl. Si è qualificata come infermiera quattro anni dopo e lo stesso anno la coppia si è sposata.