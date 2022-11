Choc nella notte. La dolorosa vicenda è accaduta a Vigevano, quando una bimba di appena 4 anni ha vegliato per l’intera notte la madre morta, credendo fosse solo addormentata: “Fate piano, sta dormendo”, ha poi detto ai familiari il pomeriggio seguente.

Bimba di 4 anni veglia sulla madre morta. A diffondere la notizia La Provincia Pavese. Una donna di 40 anni di origine albanese è morta nella notte presumibilmente in seguito a un malore, ma la figlia piccola credeva che stesse solo dormendo. Non riuscendo a contattarla telefonicamente, la sorella della donna si è recata a casa il pomeriggio seguente e ad aprire la porta c’era proprio la bimba, che ha chiesto di “fare silenzio perché la mamma dorme”.

La scoperta choc della sorella arriva poco dopo, quando ha trovato la donna priva di vita. Allo scenario della donna morta, la sorella ha subito preso con sé la nipote e lanciato l’allarme al 118. Necessario anche l’intervento della squadra di Carabinieri che non hanno riscontrato sul corpo segni di una morte violenta.

La triste vicenda commuove e lascia al contempo sotto choc l’intera comunità di Vigevano. Numerosissimi i messaggi di cordoglio e di vicinanza rivolti soprattutto alla bimba inconsapevole di essere rimasta al fianco della madre defunta per quasi 24 ore fino all’arrivo dei familiari. Il corpo è stato subito restituito ai familiari per lo svolgimento dei funerali. La bimba di 4 anni verrà accudita e amata dalla sorella della madre venuta tristemente a mancare nella vita dei cari.

Ls dolorosa vicenda di Vigevano riporta alla mente la storia analoga di una bimba di 6 anni che per circa tre giorni ha vegliato il cadavere della mamma 36enne, morta in un appartamento del rione Libertà di Bari apparentemente per cause naturali. L’allarme era stato lanciato dal padre della donna, residente a Pescara che non sentiva la figlia da 3 giorni.