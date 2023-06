Tragedia durante la vacanza, la scoperta choc. Purtroppo le pagine di cronaca nera affrontano l’ennesima drammatica vicenda che riporta alla mente quanto avvenuto non troppo tempo fa alla piccola Diana, lasciata morire dentro la culla dalla stessa donna che le ha donato la vita, la madre Alessia Pifferi. Ma nelle ultime ore, un’altra madre viene accusata di omicidio: le storie delle due donne hanno alcuni aspetti in comune e la notizia lascia nuovamente senza parole.

Neonata trovata morta dentro la culla, è successo dopo il caso della piccola Diana. Questa volta il caso riguarda Kristel Candelario, donna e madre di 31 anni, residente insieme alla figlioletta Jailyn in Ohio, ovvero a Cleveland. Sulle spalle della donna pesa l’accusa di omicidio e per lei è scattato l’arresto non appena appresa la drammatica scoperta sulla figlioletta di soli 16 mesi.

Stando a quanto riferito da una vicina di casa, la piccola Jailyn era solita essere affidata alle cure della nonna: “La mamma voleva sempre uscire e l’ha lasciata spesso con sua nonna“, sono state le parole della donna per WOIO. La donna si era allontanata dalla cittadina per trascorrere del tempo in vacanza nelle località comprese tra Puerto Rico e Detroit.

Poi il 16 giugno, quando ha fatto ritorno a Cleveland, la scoperta davanti ai suoi occhi. Il corpicino della figlioletta Jailyn giaceva ormai priva di vita dentro la culla, esattamente dove la donna l’aveva lasciata prima di allontanarsi dalla città. Non “segni di trauma” sul cadavere della neonata: “la bambina era stata lasciata sola e incustodita per circa 10 giorni, e successivamente era morta”.

Lo avrebbe riferito nel corso dell’indagine ormai avviata il medico legale della contea di Cuyahoga. Sulle cause della morte non sembra esserci alcun dubbio al momento: la piccola Jailyn è morta di stenti e senza nessuno che si potesse prendere cura di lei. Jailyn non ha ricevuto le cure di nessuno mentre la madre è partita per la vacanza e infatti il suo cuoricino non è riuscito a resistere per il forte stato di disidratazione e nutrimento. Si ipotizza dunque l’accusa di omicidio.