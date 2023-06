La scoperta per la figlia potrebbe essere un vero choc, la storia ha dell’incredibile. Una donna che ha preferito rimanere anonima ha inviato una letteran alla redazione del sito The Atlantic per la newsletter “Cara Terapista”: la storia ha davvero dell’incredibile e la donna ha provato a chiedere qualche consiglio perché non sa come rivelare alla figlia di 30 anni la verità sulla sua nascita e sul padre. La notizia nel giro di poco tempo non poteva che correre veloce sul web.

La rivelazione choc alla figlia di 30 anni, la storia ha dell’incredibile. La donna ha deciso di parlare di una questione decisamente delicata che tocca da vicino la figlia di 30 anni. La mamma, rimasta intenzionalmente anonima, ha iniziato il racconto precisando di essersi sposata anni fa con un uomo, già padre di due figli. L’uomo si era sottoposto a vasectomia. Scoppia l’amore e tra i due anche il desiderio di diventare genitori. Ed è a questo punto che viene presa la decisione.

La rivelazione choc alla figlia di 30 anni, la storia ha dell’incredibile: “Io e mio marito siamo siamo molto preoccupati”

La coppia desiderosa di dare alla luce un bebè ha deciso di prendere il seme di uno dei due figli dell’uomo. Così è nata la giovane donna che ha attualmente 30 anni ma che sembra sia ancora all’oscuro di tutta la vicenda. La madre della 30enne non sembra più essere in grado di mantenere questo segreto, macigno sul suo cuore ed è così che ha chiesto un parere: “Non volevamo usare una banca del seme, quindi abbiamo chiesto al figlio di mio marito di essere il donatore”.

E ancora: “Abbiamo ritenuto che fosse la decisione migliore: nostro figlio avrebbe avuto i geni di mio marito, di cui conoscevamo lo storico genetico, e la personalità e l’intelligenza del mio figliastro. Lui ha accettato la nostra richiesta”. La donna dunque ha posto la fatidica domanda: “Nostra figlia ha 30 anni ora. Come possiamo dirle che suo “padre” è suo nonno, suo “fratello” è suo padre, sua “sorella” è sua zia e suo “nipote” è il suo fratellastro? Io e mio marito siamo siamo molto preoccupati”.

La donna conclude sottolineando: “La difficoltà maggiore ce l’ha mio marito, perché vuole che nostra figlia sappia che sarà sempre e per sempre suo padre”. A questo punto la risposta della terapista è giunta puntuale: “La mamma dovrebbe assumersi le responsabilità di quello che è successo, senza trovare scuse”. E voi cosa pensate di questa storia? La donna dovrebbe raccontare alla figlia ormai 30enne tutta la verità oppure sarebbe preferibile tacere per sempre la verità?