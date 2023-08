Medico uccide la figlia di 4 mesi e si toglie la vita. Una storia davvero agghiacciante quella che ci arriva oltreoceano. Una donna, un medico affermato, un’oncologa di New York, avrebbe prima ammazzato sua figlia di appena quattro mesi e poi si sarebbe tolta la vita. Krystal Cascetta, questo il nome della mamma, era un dottore molto affermato nel suo campo, nonostante avesse soltanto 40 anni. La donna era, come dicevamo, un medico oncologo presso il Mount Sinai Hospital. Krystal, da quanto si apprende dalla stampa newyorkese, ha prima sparato alla sua bambina e poi a sé stessa.

Il tutto è avvenuto nella casa di famiglia sabato mattina presto. A riferirlo è un comunicato stampa della polizia locale. Siamo precisamente a Somers, una città a circa 50 miglia a nord-est di New York. Qui, in un quartiere residenziale tranquillissimo, intorno alle 7 del mattino di sabato, è successo l’impensabile. Chiaramente gli inquirenti stanno cercando di capire la dinamica e soprattutto il movente di questo duplice omicidio. Ma sembra chiaro sin da subito che si tratti di un “omicidio-suicidio”, riferiscono gli investigatori.





Si cerca anche di capire se in casa ci fosse stato qualcun altro in quei terribili momenti e se ci sia quindi un’altra responsabilità dietro all’insano gesto. La dott.ssa Cascetta era un’esperta nella cura di tumori al seno, alle ossa, ginecologici e gastrointestinali e viveva in una casa dei sogni del valore di un milione di dollari. La donna era sposata con Tim Talty dal 2019 durante una celebrazione a Greenpoint, Brooklyn.

Krystal Cascetta si era laureata in medicina all’Albany Medical College, dove era stata inserita nella Gold Humanism Honor Society. La donna viene poi descritta come un’appassionata di corsa e fitness. I suoi amici dicono che fare il medico “era nel suo DNA” e che da bambina era solita avvolgere le sue bambole in una garza.

Postpartum depression is a really neglected complication of child birth #postpartum #krystalcascetta https://t.co/pbtOU64AFR — Dr Zain Hasan (@doctarzz) August 6, 2023

La sua ispirazione a diventare un medico specializzato in oncologia l’ha avuta quando frequentava la terza media. In questo periodo la migliore amica di sua madre è morta di cancro al seno. Nessuno si spiega come una donna tanto attaccata alla vita e alla medicina, abbia deciso di sparare alla figlia di appena 4 mesi e poi a sé stessa, qualora questa tesi venisse confermata. Qualcuno azzarda ad una depressione post partum.

