Scoperta choc e tragica della polizia, che dopo essere stata chiamata da una donna ha fatto irruzione in un garage e trovato quattro cadaveri. Una mamma e i suoi tre figli senza vita. È successo la notte scorsa e al momento le autorità hanno segnalato come “un caso di omicidio-suicidio a seguito di una situazione di stallo durata alcune ore con la polizia”. I fatti. Come detto l’allarme è scattato a seguito della segnalazione di una donna che sosteneva di “tenuta in ostaggio” in un garage.

I poliziotti sono quindi riusciti a mettersi in contatto con la presunta vittima, che ha detto loro di essere stata sequestrata da un’altra donna in possesso di una pistola, insieme ai tre figli della stessa rapitrice. In Italia erano le ore 23 circa, negli Usa, dove si è verificato il dramma, le 16. Precisamente a Verdigris, una cittadina di poco più di 5mila abitanti nei pressi di di Tulsa, nello Stato dell’Oklahoma.

Mamma e tre figli trovati morti in un garage: “Omicidio suicidio”

Come riporta il Daily Mail, che pubblica anche le foto delle forze dell’ordine sul luogo della tragedia, gli investigatori hanno raggiunto l’abitazione, l’hanno circondata e dopo diverse ore sono riusciti a salvare la donna che aveva dato l’allarme.

Poi, una volta fatta irruzione nel garage, la macabra scoperta. Hanno trovato quattro cadaveri: quelli di tre bambini di un’età compresa tra pochi mesi e 11 anni, e della loro madre. L’Oklahoma State Bureau Investigation ha confermato che è stata aperta un’inchiesta e secondo 2 News Oklahoma si tratterebbe di un caso di “triplice omicidio suicida a seguito di una situazione di stallo di oltre due ore”.

Il capo della polizia di Verdigris, Jack Shackleford, ha poi riferito ai media locali che gli agenti erano stati a casa di quella donna già diverse volte in passato, sia per incidenti domestici che per segnalazioni di problemi di salute mentale. L’identità delle vittime non è ancora stata rivelata.