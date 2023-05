Partorisce a 15 anni, poi il gesto agghiacciante al bimbo. Anche la nonna era in casa

Tragedia in famiglia, la scoperta choc dopo il parto. La storia è quella di una ragazza divenuta mamma molto giovane. I fatti risalgono a quando la ragazza aveva appena 15 anni, nel 2019. Dopo aver messo al mondo il figlio, l’allora 15enne decide di uccidere il bebè e nascondere tutto alla famiglia, fino a quando a scoprire la verità è stata la madre della ragazza che ha poi prontamente allertato i soccorsi. Ma per il piccolo appena nato era ormai troppo tardi.

Paris Mayo uccide il figlio dopo il parto, la scoperta choc. Appena 15 anni per la ragazza e davanti la realtà di essere diventata mamma forse troppo presto. Paris ha deciso di partorire in casa, di nascosto a tutti, con la madre in un’altra stanza mentre accudiva il marito malato. La vicenda è avvenuta nel 2019 a Ross-on-Wye nel Herefordshire, Regno Unito.

Leggi anche: Mamma uccide il figlio di 8 anni e dà fuoco alla casa: arrestata. Subito dopo la scoperta choc: “Perché lo ha fatto”





Paris ha deciso di togliere la vita al figlio appena nato. A rivelare le dinamiche dell’omicidio sono stati i risultati dell’autopsia sul corpo del bebè che hanno mostrato chiaramente i segni di violenza per soffocamento avvenuto con un pezzo di cotone idrofilo spinto fin dentro l’esofago. A scoprire il corpo del bebè dentro un sacchetto della spazzatura, è stata la madre di Paris. Stando a una prima ricostruzione dei fatti avvenuti nel 2019, poco dopo il parto e dopo aver tolto la vita al figlio, l’allora 15 avrebbe avvolto il corpo della vittima dentro un sacchetto della spazzatura nero per poi chiedere al fratello maggiore di buttarlo. Il signor Hankin ha raccontato che “Ha mandato un messaggio a suo fratello, che a quel punto era in casa, questo il messaggio: ‘Quando esci, puoi mettere la borsa nera nella spazzatura”.

Al fratello Paris non ha ovviamente detto che dentro il sacco della spazzatura ci fosse il neonato morto. Non appena la madre di Paris ha scoperto il corpo del neonato guardando nel bidone della spazzatura: “c’è un bambino”, avrebbe subito urlato la donna. Lo choc è stato fortissimo. Allertati i soccorsi, questi hanno raggiunto l’abitazione della donna, ma per il piccolo ogni speranza è stata vana. Paris ad oggi sta affrontando il processo e sulle sue spalle grava il peso dell’accusa di omicidio.

In sede di processo, riporta il sito BBC.com, alla corte è stata raccontato che il parto è avvenuto nel soggiorno di Springfield Avenue tra le 21:30 e le 22:30 del 23 marzo 2019. Sempre sul sito si apprende che “l’avvocato dell’accusa Jonas Hankin KC ha detto che sua madre e suo padre erano in casa, ma erano al piano di sopra dove suo padre, che non stava bene, stava eseguendo la dialisi domiciliare”. Quindi la versione confermerebbe che Paris abbia partirito da sola in casa senza avvisare nessuno.