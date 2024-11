Era andata a festeggiare insieme al fidanzato in un ristorante che era un po’ il suo posto del cuore. Tra quelle mura, infatti, aveva salutato i momenti più belli, le ricorrenze e le feste. E pure stavolta il copione era lo stesso. Da festeggiare c’era la laurea, raggiunta a 23 anni, ed un futuro tutto da scrivere. Sembrava una serata perfetta, non c’era niente che potesse far presagire la tragedia che poi si sarebbe verificata poco dopo del piatto che aveva ordinato. Dopo qualche boccone, infatti, ha accusato un malore.

Si sentiva mancare l’aria ed i soccorsi sono scattati subito. L’ambulanza è arrivata poco dopo, lei c’è salita con le sue gambe, poi ha perso conoscenza non si è più svegliata, lasciando la famiglia e gli amici nello sconforto più totale.





Malore al ristorante, muore ragazza di 23 anni: shock anafilattico

Ad uccidere Alison Pickering, 23enne studentessa di un college texano, un piatto a base di pesce mahi mahi modificato. Il papà ha detto a Cbs News Texas: “Andava negli stessi ristorante e ordinava sempre gli stessi piatti, lo faceva di continuo”. A sua insaputa la cucina aveva apportato delle modifiche al mahi mahi: era stata aggiunta un po’ di salsa di arachidi alla quale era allergica.

“È morta per un grave shock anafilattico dovuto all’ingestione di arachidi non indicate nel menù del ristorante”si legge nel necrologio. Una tragedia assurda che ora ha spinto i genitori ad intentare una battaglia contro la disinformazione nei ristoranti. Lo shock anafilattico è spesso fatale. Si tratta dia una reazione allergica severa, a rapido esordio e potenzialmente letale, che può manifestarsi quando un soggetto sensibilizzato verso un allergene entra nuovamente in contatto con esso.

Questo tipo di risposta coinvolge numerosi organi e apparati (apparato cardiovascolare, cute, sistema gastrointestinale, apparato respiratorio), con conseguente scompenso funzionale. Per questo motivo, la shock anafilattico può mettere a rischio la vita del paziente ed a volte, come nel caso di Alison, la stappa via.