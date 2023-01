“Mi restano 5 anni di vita”. Malata di tumore a 19 anni. Raccoglie 40mila euro per curarsi, poi la scoperta choc

“Mi restano 5 anni di vita”. Così Madison Marie Russo aveva annunciato sui social di avere scoperto di avere un cancro che, secondo i medici, l’avrebbe uccisa nel giro di pochi anni. Una notizia choc per una ragazza di soli 19 anni, con tutta la vita davanti. Nel suo account social Madison ha iniziato a raccontare la sua battaglia.

Una battaglia molto dura per una giovane ragazza. Per questo motivo, visto che a causa della malattia non poteva lavorare, ha aperto anche una raccolta fondi per sostenere le spese mediche. Madison Marie Russo ha spesso parlato pubblicamente della sua malattia e ha attirato donazioni da 493 enti pubblici e privati, come aziende, fondazioni oncologiche nazionali e locali, distretti scolastici, università e privati. Nel corso di questo periodo Madison Marie Russo ha pubblicato foto e video per i suoi 1.800 follower su TikTok mentre si sottoponeva alla chemioterapia e raccontava la sua esperienza.

Madison Marie Russo malata di cancro, la scoperta choc dei medici

La 19enne è stata persino intervistata da un giornale locale sul suo viaggio contro il cancro ed è apparsa come relatrice ospite in eventi per parlare della sua malattia. Ma dietro alle foto e alla sofferenza c’era solo una messinscena. Madison Marie Russo è stata infatti arrestata con l’accusa di truffa. A smascherarla sono stati alcuni medici che nei video e nelle foto pubblicate sui social avevano notato delle incongruenze.

I medici hanno spiegato alla polizia che le foto mostravano le attrezzature mediche erano posizionate con “terribili imprecisioni pericolose per la vita”. Da lì il dubbio e la denuncia alla polizia. Quando gli agenti sono andati a casa di Madison Marie Russo hanno fatto la scoperta choc. nell’appartamento della giovane gli agenti hanno trovato una parte della sua stanza allestita con dei macchinari medici. Praticamente un set in cui girare i video da pubblicare sui social.

La polizia ha trovato diverse prove della truffa, come un’asta per fleboclisi con una pompa di alimentazione che aveva riempito di batuffoli di cotone. Ha finto che le fosse stato diagnosticato un cancro al pancreas in stadio 2, leucemia linfoblastica acuta e che avesse un tumore “grande come un pallone da calcio” nella parte bassa della schiena che le avvolgeva la colonna vertebrale.