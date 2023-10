Il figlio di 14 anni ha mal di testa, dai medici la diagnosi choc. È un vero e proprio incubo quello vissuto da una mamma e da suo figlio che hanno ricevuto una notizia terribile e inaspettata. Da qualche tempo l’adolescente soffriva di mal di testa. Non solo, col passare dei giorni il giovane ha iniziato a cambiare atteggiamento e comportamenti.

Inizialmente la donna pensava che fosse solo una cosa passeggera, magari legata alla fase di crescita e quindi non si era preoccupata più di tanto. Poi però la situazione è cambiata in peggio. Il bambino ha infatti iniziato a non andare a scuola, inoltre stava molto tempo a letto e lamentava una continua stanchezza. A quel punto la mamma ha capito che era necessario rivolgersi ad un medico. Ma il dottore non è riuscito a individuare la causa del mal di testa. Stesso responso hanno dato anche altri medici.

Da un ‘semplice’ mal di testa alla diagnosi choc

C’è voluto un po’ di tempo per capire la causa del mal di testa. Alla fine alla donna è stato consigliato di fare una visita oculistica al figlio. Da questa è emerso un gonfiore dei nervi ottici. Così il ragazzo è stato portato d’urgenza in ospedale e qui la TAC ha rilevato la presenza di una grande massa nel suo cervello. La diagnosi per la mamma è stata uno choc: “Ho notato che aveva iniziato a lamentare mal di testa, ma l’ho attribuito ad altro. Gli dicevo di bere più acqua o di alzarsi dal computer o di andare a dormire presto”.

“Poi – ha raccontato la donna, Leionie, 33 anni, di Hyde, Greater Manchester – nell’ultimo anno abbiamo notato un cambiamento“. È stato solo a quel punto che sono iniziate le visite dai medici che però inizialmente non sono riusciti a capire da cosa dipendesse il mal di testa del 14enne. Solo con la visita oculistica e poi con la tac si è scoperta la massa nel cervello.

Dopo la risonanza magnetica al Royal Manchester Children’s Hospital il giovane è stato operato. L’operazione è riuscita, ma il 14enne ancora non è del tutto guarito: “Non siamo ancora usciti dal buio – ha raccontato la mamma – è potuto tornare a casa e speriamo che non abbia bisogno di ulteriori interventi chirurgici. Quello che vorrei dire – ha aggiunto la donna – è di non trascurare i piccoli segnali d’allarme, indipendentemente da quanto possano sembrare insignificanti”. Dopo l’intervento Leionie ha deciso di iniziare una raccolta fondi per il dipartimento di neurologia dell’ospedale.

