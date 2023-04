Dramma per un 34enne da alcuni anni alle prese con problemi allo stomaco. Gary Welsh aveva una vita normalissima, andava a correre e faceva palestra come molti altri della sua età. Poi dal 2015 l’uomo ha iniziato a soffrire della sindrome dell’intestino irritabile e sono iniziate le visite e i controlli dal medico di base.

Prima di allora non aveva mai avuto particolari problemi, da quell’anno il dolore allo stomaco si è ripresentato più volte, a fasi alterne. Poi via via è andato peggiorando e oltre alla sofferenza si è aggiunto anche il vomito. Una situazione preoccupante, che però il medico tramite un consulto telefonico ha invitato a minimizzare: “È un problema passeggero, passerà presto”. Ma non è stato affatto così.

La visita in ospedale e la terribile diagnosi

Man mano che il tempo passava, ha raccontato Gary all’Independent i dolori allo stomaco peggioravano. Così il 34enne ha deciso di rivolgersi all’ospedale. I medici hanno eseguito una colonscopia e hanno fatto una scoperta agghiacciante: dopo l’operazione hanno detto a Gary che aveva un cancro allo stadio 4. Purtroppo il tumore si era esteso all’omento, la membrana che circonda gli organi nella parte bassa dell’addome: “È la cosa peggiore che ti si possa dire” ha commentato l’uomo.

In seguito Gary non ha comunque perso la speranza, visto che secondo i medici si trattava di un tumore benigno. A dicembre del 2021 il trentenne ha iniziato il primo trattamento di chemioterapia e i dottori gli hanno comunicato che aveva il 60% di possibilità di guarire. Dopo sei mesi, però, il risultato della scansione ha evidenziato che la cura non aveva funzionato.

Il verdetto dei medici è stato lapidario: “Il cancro ormai è incurabile“. A Gary è caduto il mondo addosso: “Questa è stata la cosa peggiore che potessi sentire, non ci sono parole per descriverlo”. Ma non si è arreso. Ora l’uomo con la moglie Lizzy ha aperto una pagina su GoFundMe dove è iniziata una raccolta fondi per pagare le costose cure e ha già ricevuto oltre 27mila sterline. Ha inoltre concluso un ciclo di radioterapia che pare abbia funzionato. La battaglia non è ancora finita…

