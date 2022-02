Due giovani, di 15 e 25 anni, sono stati accoltellati a morte e altri tre giovani sono rimasti feriti dopo aver ricevuto diversi fendenti al corpo in una notte di follia.. La polizia ha arrestato due dei sospettati di essere coinvolti nella morte del 25enne e del 15enne.

L’omicidio del quindicenne è avvenuto davanti al McDonald, dove in quel momento si trovavano ragazzi, bambini e famiglie, rimasti sotto choc dopo aver assistito alla morte del giovane. L’agguato è avvenuto nel locale di fronte al fast food, una discoteca che nel pomeriggio organizza pomeriggi per ragazzi adolescenti e intorno alle 22 il ragazzo è stato accoltellato e colpito da un machete apparentemente senza alcun motivo.

Secondo la polizia nazionale, un gruppo di otto ragazzini ha aggredito la vittima mentre passava davanti alla discoteca accompagnata da un amico. Nella rissa, il ragazzo di 15 anni è stato colpito al petto con un machete e ha camminato per diversi metri fino a cadere davanti al McDonalds situato alla confluenza tra Paseo del Prado e Calle de Atocha, a Madrid.





Dopo aver effettuato per 30 minuti manovre di rianimazione, l’equipe medica ha potuto solo confermare la sua morte. I dipendenti di McDonald’s hanno anche portato defibrillatore per cercare di salvare il ragazzo ma non è servito a niente, la ferita sul petto era troppo profonda e non ce l’ha fatta.

“Ci rammarichiamo per la morte di Jaime, il nostro terzino. Tanta forza per la sua famiglia, i suoi amici, i suoi colleghi. La nostra famiglia è in lutto, siamo vicini ai cari di Jaime e porgiamo loro le nostre più sentite condoglianza”, Isi legge nel comunicato stampa del club del Deportivo Móstoles, squadra di calcio in cui giocava la vittima Jaime Guerrero. Come detto, durante la serata un 25enne è stato ucciso e altri tre ragazzi sono rimasti feriti.