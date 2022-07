Il suo corpo senza vita è stato scoperto dagli agenti di polizia del Northamptonshire. Sono intervenuti dopo la chiamata della famiglia della ballerina 22enne – Maddie Durdant-Hollamby – preoccupati dal fatto che potesse esserle accaduto qualcosa. Accanto al corpo della ragazza anche quello di un uomo: l’episodio si è verificato un anno fa e adesso le indagini sulla morte della ballerina sono giunte a conclusione. Per la polizia si è sin da subito trattato di omicidio. Gli inquirenti non hanno avito dubbi: “Maddie Durdant-Hollamby è stata uccisa”.

“Prima di tutto, porgo le mie condoglianze alla famiglia in lutto, agli amici e ai colleghi di Maddie – ha spiegato in una conferenza stampa l’ispettore Nicole Main – si tratta di un caso particolarmente difficile ma la nostra squadra sta lavorando ininterrottamente per ricostruire cosa sia accaduto”. Un anno fa gli agenti non hanno fornito informazioni su eventuali segni di violenza ritrovati sui corpi di Maddie Durdant-Hollamby e l’altra vittima.





Maddie Durdant-Hollamby uccisa dal fidanzato a coltellate

Ora le indagini sono concluse: Maddie Durdant-Hollamby è stata uccisa a coltellate dal fidanzato che stava per lasciare perché stanca della sua gelosia. Così è morta la 22enne ballerina e modella britannica trovata cadavere nella proprietà del suo fidanzato a Kettering il 27 agosto dello scorso anno. Come ricostruito dalle indagini, la giovane era andata a casa dell’uomo, il 41enne Ben Green, per mettere definitivamente fine al loro rapporto. Secondo il racconto di amici e parenti, lui la controllava assiduamente in ogni cosa e teneva sotto controllo il telefono temendo tradimenti.

Pochi giorni prima della rottura, i due avrebbero addirittura litigato per un semplice apprezzamento della giovane per un concorrerete di un programma tv che stavano vedendo insieme. “Quel concorrente del programma è attraente”: avrebbe detto Maddie Durdant-Hollamby innescando l’ira incontrollata del fidanzato. Comportamenti che infine avevano spinto la 22enne a porre fine alla storia. La giovane però aveva deciso farlo con un ultimo chiarimento faccia a faccia piuttosto che tramite messaggio.

Mai avrebbe immaginato che quella scelta le sarebbe costata la vita. Secondo le indagini, Maddie Durdant-Hollamby è stata ripetutamente accoltellata al petto dal suo ex partner nella stanza da letto al piano superiore della casa di lui pochi minuti dopo essere arrivata. Il 41enne, direttore marketing di un’azienda, ha poi usato la stessa lama su sè stesso togliendosi la vita nella stessa abitazione dopo essere sceso al piano di sotto.

