La luna di miele si trasforma in un film dell’orrore. È quello che è capitato a questa coppia californiana che ha deciso di festeggiare le proprie nozze alle Hawaii. I due, Steven e Brittany Phan hanno organizzato tutto nei minimi dettagli per passare dei giorni indimenticabili sull’atollo americano, ma da lì a breve sarebbe capitata una vera e propria tragedia. L’uomo infatti, durante una giornata di snorkeling è annegato ed è morto, lasciando la neo-sposa da sola ad organizzare un rientro a casa davvero terribile: quello del corpo del marito.

Il fatto è che di lì a poco, anche un’altra terribile disavventura sarebbe capitata alla donna, già in lutto per il marito. Dopo che l’uomo, di 49 anni, è morto annegato mentre stava facendo un’immersione alla vista della meravigliosa barriera corallina, la donna sarebbe stata derubata di tutti i suoi averi. La donna infatti, appena tornata a riva dopo l’immane tragedia, si è resa conto di essere stata derubata di tutto.





La donna aveva perso ogni cosa a quel punto: cellulari, portafogli e sopratutto i documenti di entrambi. Le era stato rubato tutto, anche le chiavi dell’auto a noleggio che avevano preso per spostarsi sull’isola. A questo punto il dramma nella tragedia, non solo la donna stava piangendo la morte del 49enne appena sposato, ma non sapeva proprio come gestire la situazione.

Per il momento infatti Brittany Phan è ancora bloccata sull’isola, impossibilitata a lasciare il paese per diverse ragioni: economiche e burocratiche. In queste ore la donna sta attendendo che le vengano ricreati i documenti dopo la denuncia di smarrimento e si trova bloccata letteralmente alle Hawaii. Brittany ha quindi chiesto aiuto sui social e si è instituita velocemente una raccolta fondi per aiutare la donna a tornare a casa e a trasportare la salma dell’uomo fino in California.

Una volta a casa, la donna dorar anche organizzare il funerale per il povero Steven che è morto durante quelli che dovevano essere i giorni più felici della sua vita. Una storia che ancora una volta ci racconta quanto può essere atroce e inaspettata la vita.

