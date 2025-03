Un vero e proprio dramma ha sconvolto un’intera famiglia. Un bambino di appena 2 anni, scomparso ormai da oltre 10 giorni, è stato trovato morto. Il suo cadavere è stato ritrovato nelle scorse ore, causando un dolore immenso nei suoi genitori. Era sparito nel nulla dal giardino della sua casa, mentre era intento a giocare. Pare che la madre e il padre non fossero nelle vicinanze quando si erano perse le sue tracce.

Il bambino di 2 anni scomparso nel nulla non ce l’ha purtroppo fatta, infatti il suo corpo è stato recuperato dalle autorità competenti. E si trovava non distante dalla sua abitazione, da dove i genitori avevano lanciato l’allarme dopo che non avevano più visto il figlio. La polizia si era subito messa al lavoro per ritrovarlo sano e salvo, ma c’è invece stato l’epilogo peggiore.

Il bambino di 2 anni scomparso dal giardino di casa è stato ritrovato morto all’interno di un fiume. Si chiamava Dane Paulsen ed è deceduto a Siletz, nello stato americano dell’Oregon, a cinque chilometri dalla dimora della famiglia. Centinaia di volontari si erano adoperati per rintracciarlo, con l’ausilio anche di cani e droni. Erano stati battuti tutti i boschi delle vicinanze, fino al tragico ritrovamento del corpo senza vita.

La madre e il padre del piccolo Dane avevano riferito alla polizia che il bimbo non aveva timore dell’acqua, ma non sapeva ancora nuotare. Non si sa ancora come siano andati precisamente i fatti, ma la vittima potrebbe essersi avvicinata troppo al fiume e sarebbe caduto là dentro. Era sparito il primo marzo, come aveva fatto sapere l’ufficio dello sceriffo della contea di Lincoln.

