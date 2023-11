“L’Italia verrà invasa”. Baba Vanga, la profezia choc: “Quando accadrà e perché”

“L’italia sarà invasa”, la profezia di Baba Vanga. Vangelia Pandeva Dimitrova, ma conosciuta come Baba Vanga, è stata una veggente bulgara che ha acquisito fama mondiale per le sue presunte capacità paranormali e la sua abilità di predire il futuro. Nata il 31 gennaio 1911 in quella che oggi è la Macedonia del Nord e deceduta nel 1996, ha vissuto nel mistero e si sono sprecate le speculazioni sulla sua autenticità. La sua storia, anche se l’abbiamo già raccontata, è molto interessante.

>> “Apre il portellone e si butta”. Panico sul volo di linea, il gesto assurdo del passeggero: video

Baba Vanga perse la vista all’età di 12 anni in seguito ad un incidente, ma si dice che questo evento abbia aperto la sua percezione extrasensoriale. Da allora, la donna cieca è diventata nota per le sue visioni profetiche, attirando persone da tutto il mondo che cercavano risposte sul loro destino e sul futuro del mondo. Il suo talento è diventato particolarmente evidente quando, secondo le fonti, prevedette l’attacco alle Torri Gemelle nel 2001 e la dissoluzione dell’Unione Sovietica.





“L’italia sarà invasa”, la profezia di Baba Vanga

Si dice che nel 1989, durante un incontro con il giornalista Valentin Sidorov, la veggente abbia dichiarato che “l’America verrà attaccata dagli uccelli di ferro”. Questo enigmatico riferimento è stato interpretato come un presagio degli aerei che colpirono le Twin Towers nel 2001. Ora però emerge anche un altra terribile previsione che riguarda l’Italia.

Secondo la profezia di Baba Vanga, l’invasione dell’Italia avverrà nel 2066, per mano degli Stati Uniti. Per la vergente infatti, saranno i nostri alleati naturali ad assediare Roma. Gli stessi poi sembra che non saranno molto carini con gli italiani e sembra, sempre secondo la profezia, che utilizzeranno un’arma chiamata “distruttore ambientale“, in grado di congelare qualsiasi cosa.

Per l’anno che sta per arrivare invece, la mistica bulgara ha predetto che ci sarà un assassinio importante. Come se non bastasse un’altra terribile crisi finanziaria. Come si sa, le sue profezie arrivano fino al 5079. E mentre alcuni la venerano come una veggente straordinaria, altri la guardano con scetticismo.

Leggi anche: “Ucciso lo chef”. Choc nel ristorante, la moglie si lancia dal balcone per salvarsi: freddata anche lei