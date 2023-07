Insegue l’ex fidanzata che passeggia con il nuovo compagno, lo uccide e si suicida. Tutto è successo in pochi minuti e secondo la prima ricostruzione della polizia oltre ai due nessuna altra persona è rimasta coinvolta nella sparatoria avvenuta nel centro della città accanto a un albergo e ristorante. Uno degli uomini, il nuovo compagno della giovane, è morto sul colpo, mentre l’altro (il killer) è deceduto per le ferite riportate in ospedale.

L’uomo ha sparato due colpi verso il 30enne, che è morto subito. Il killer poi ha rivolto l’arma contro se stesso e ha fatto fuoco, cadendo sul marciapiede in un lago di sangue. La scena choc è stata ripresa da un testimone in un video diventato poi virale. La giovane, sotto choc, è stata soccorsa e portata in ospedale.

Poznan (Polonia), uccide il nuovo fidanzato dell’ex e poi si spara in testa

Le vittime sono state identificate come Mikołaj Bachosz e Kordian Domagała, entrambi residenti a Poznan, la quinta città più grande della Polonia. Julia, questo il nome della ragazza, si trovava a passeggio nel centro della città insieme al nuovo compagno, il blogger e attivista Kordian Domagala, quando l’ex Mikolaj Bachosz li ha inseguiti e poi aperto il fuoco contro l’uomo. Due colpi risultati fatali per il trentenne. La ragazza in preda al panico ha iniziato a urlare attirando l’attenzione di molti passanti e delle persone che si trovavano in un ristorante vicino, e a quel punto Mikolaj Bachosz ha esploso un colpo contro se stesso.

Testimoni oculari citati dal quotidiano Gazeta Wyborcza hanno riferito che uno degli uomini ha sparato all’altro e poi ha rivolto l’arma contro se stesso. Lo scioccante incidente si è svolto davanti a Julia Harmacińska. La giovane e la vittima si frequentavano da appena due settimane. Un video angosciante ha catturato il momento in cui la polizia armata si è precipitata sul posto dopo aver ricevuto chiamate frenetiche dal personale inorridito e dai clienti del ristorante, che si trova fuori dall’NH Hotel della città.

Nel filmato girato da una persona che si trovava vicino alla scena del crimine, si vede Julia che chiede aiuto in una strada deserta di fronte all’hotel mentre il fidanzato Konrad giace ai suoi piedi. Accanto a lei l’ex fidanzato Mikołaj (vestito di rosso) è in piedi accanto a lei con una pistola in mano e dopo un po’ spara di nuovo all’uomo e poi contro se stesso. Il killer è poi morto in ospedale.