La figlia disabile ha un incidente con la carrozzina, padre muore per salvarla

Annegato nel canale nel tentativo di salvare la figlia caduta in acqua con la carrozzina. Lawrence Casey è morto a 86 anni, dopo un salto nel Bude Canal, in Cornovaglia, per salvare la sua Jessica, 27 anni, costretta a vivere su una carrozzina a causa di una grave disabilità.

Come spesso accadeva, padre e figlia si trovavano a passeggio lungo il canale Bude e per cause ancora da capire la ragazza ha perso il controllo del suo scooter elettrico cadendo all’interno del canale. Lawrence Casey non ci ha pensato un attimo e si è lanciato in soccorso della figlia che nel frattempo rischiava di annegare. Nel frattempo alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi e si sono gettati in acqua per salvare i due.





Lawrence Casey è morto salvando la figlia caduta dalla carrozzina

Per l’uomo, 86enne, non c’è stato niente da fare. I soccorritori hanno tentato in ogni modo di rianimarlo ma sono stati costretti a constatarne il decesso. Alla scena ha assistito la figlia Jessica, 27 anni, che fortunatamente a parte qualche escoriazione non ha riportato ferite.

La famiglia di Lawrence ha detto alla BBC: “Era dedito alla cura della figlia disabile e il suo ultimo atto d’amore come padre è stato quello di sacrificare la sua vita per salvare la sua. Estendiamo la nostra sincera gratitudine alle persone che in ogni modo hanno provato a salvare la sua vita. Siamo profondamente scioccati, naturalmente, ma anche così incredibilmente rincuorati da coloro che lo hanno aiutato”.

Una portavoce della polizia del Devon e della Cornovaglia ha dichiarato: “I servizi di emergenza sono stati chiamati alle 17:20 a Bude Canal per segnalare due persone in acqua. Una donna sulla ventina è stata tirata fuori dall’acqua da alcuni passanti ed è stata portata in ospedale con un’ambulanza di terra. L’uomo è stato dichiarato morto sul posto”.

