Diventa milionaria ma se ne accorge per puro caso. La storia di Laura Spears, 55 anni, arriva dal Michigan, negli Stati Uniti d’America, e nel giro di poche ore ha fatto il giro del web.

La donna, residente nella contea di Oakland, di professione infermiera, ha deciso di tentare la fortuna e l’ultimo giorno del 2021 ha acquistato un biglietto della Lotteria nazionale. L’estrazione online ha visto Laura vincere la clamorosa somma di tre milioni, una vincita triplicata rispetto al primo premio in palio di un milione, grazie al bonus “Megaplier”.

Il biglietto vincente acquistato online da Laura riportava i cinque numeri vincenti – 2, 5, 30, 46 e 61 – e proprio grazie al bonus la donna ha potuto portare a casa ben tre milioni di dollari, circa 2 milioni e 600mila euro. La curiosità è che la 55enne si è accorta della vincita per puro caso, quando tra la cartella spam stava cercando una e-mail.





Nella posta indesiderata Laura ha trovato quella della Lotteria. “È stato allora che ho visto un’e-mail dalla lotteria che diceva che avevo vinto un premio”, ha detto ai funzionari della lotteria del Michigan. “Non riuscivo a credere a quello che stavo leggendo, quindi ho effettuato l’accesso al mio account della lotteria per confermare il messaggio nell’e-mail. È ancora tutto così scioccante per me che ho davvero vinto 3 milioni di dollari”.

Laura ha riscosso il premio e ha deciso di condividere la sua ricchezza con la famiglia e andare in pensione presto. “Ho aggiunto la lotteria del Michigan alla mia lista di mittenti attendibili nel caso in cui avessi la fortuna di ricevere un’altra e-mail”, ha detto scherzando Laura Spears.