“Laura non ce l’ha fatta”. L’annuncio del famoso, la moglie è morta dopo soli 3 mesi di matrimonio

“Martedì sera mia moglie ha perso la sua lunga battaglia contro il cancro… Laura è stata la persona più forte, coraggiosa e amorevole che abbia mai incontrato. Nonostante tutto quello che stava passando, continuava a sorridere, senza mai lasciare che nulla le impedisse di divertirsi e di creare ricordi per tutta la vita. Abbiamo pianto, riso e ballato durante alcuni momenti difficili”. Un post struggente per annunciare la scomparsa della moglie.

Sui social ha voluto ricordare l’amata moglie con un lungo post sui social: “Apprezzerò ogni momento che abbiamo trascorso insieme dalla prima volta che ci siamo incontrati al momento in cui te ne sei andato pacificamente. So che mi guarderai dall’alto in basso e continuerai a ispirarmi ogni giorno”. Laura è morta a causa di un tumore. La terribile diagnosi era arrivata nel 2019.

Josh Vickers, la moglie del calciatore morta a causa di un tumore

“Grazie a tutti coloro che hanno supportato me e entrambe le famiglie in questo momento incredibilmente difficile. Sono davvero fortunato ad avere una famiglia e degli amici straordinari! Ti amo sempre e per sempre”, ha concluso Josh Vickers, il portiere 27enne del Derby County, che aveva iniziato la carriera all’Arsenal.

La coppia si è sposata a giugno, dopo la proposta di nozze arrivata lo scorso anno in Canada. Ryan Moore, il videomaker scelto per il giorno delle nozze, ha scritto tra i commenti del post: “È stato emozionante! Ascoltare la storia di Josh e Laura è stato fantastico, sono perfettamente adatti l’uno per l’altro! Buon riposto alla nostra bellissima ragazza”. Purtroppo il tumore scoperto da Laura non le ha lasciato scampo e si è spenta circondata dall’amore del marito e della sua famiglia. Josh Vickers ha documentato la lunga battaglia di Laura contro il cancro su Instagram, inclusi numerosi cicli di chemioterapia.

Annunciando la sua tragica morte, il calciatore ha scritto: “L’ho scritto e riscritto così tante volte e ancora non riesco a trovare le parole giuste da dire e non so se ce la farò mai”. Dopo la notizia, la squadra lo ha omaggiato mostrando la sua maglia dopo la vittoria per 2-0 in League One sul Carlisle sabato, mentre i Rams e i suoi ex club hanno pubblicato messaggi di cordoglio.