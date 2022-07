“La mia vera identità”. L’annuncio dell’attrice: abbandonata da neonata, la scoperta dopo 34 anni

L’attrice Ionica Adriana adottata da bambina: ha da poco scoperto l’identità della madre biologica e l’esistenza di due sorelle: Angela e Karina, anche loro adottate e ha deciso di raccontare la sua emozionante storia. I genitori adottivi Cindy e Anthony, 64 anni, si sono messi in moto per trovare la madre adottiva della loro figlia e grazie ai social sono riusciti nell’impresa. Nata nel 1988 in Romania, l’attrice è stata affidata a un orfanotrofio e poi adottata dalla coppia inglese, che così le ha permesso di cambiare completamente la sua prospettiva di vita.

Valentina, questo il nome della donna che 34 anni fa (quando aveva solo 16 anni) partorì l’attrice, ha avuto altre due figlie, Angela e Karina, anche loro adottate. L’attrice inglese Ionica Adriana ha rintracciato la famiglia alla fine del primo lockdown, nel 2020, tramite Facebook, scoprendo che Angela vive in California mentre la madre Valentina e la sorellastra Karina abitano in Sicilia. Grazie a Facebook la madre adottiva di Ionica Adriana è riuscita a trovare la madre. “Le ho scritto chiedendole se nel 1988 aveva avuto una figlia nata a Cluj-Napoca, in Romania, e lei mi ha detto di sì”, ha raccontato Cindy ripercorrendo quegli emozionanti momenti.





“Mamma è venuta di corsa su per le scale con il suo telefono dicendo: ‘È la Valentina giusta, è su FaceTime!”, ricorda Ionica. “Ero così stordita che non riuscivo a parlare. Ho sorriso e salutato”. Ad aprile Ionica Adriana si è recata in Sicilia per conoscere la sorella Karina e la madre biologica e per festeggiare i suoi 50 anni. “Non mi sono mai sentita così nervoso in vita mia come nell’ora prima di incontrarla finalmente”, ricorda Ionica, famosa per aver recitato nella serie tv The Syndicate di Kay Mellor.

“Karina è molto simile a me. Ho avuto paura che mia madre si sentisse male nel vedermi di nuovo dopo tutti questi anni. Ero così felice ed emozionata . Valentina si è scusata, in lacrime, per avermi lasciata all’orfanotrofio e ha detto che avrebbe voluto avere una vita migliore per tenermi”. Per dare una vita migliore alla figlia Karina, Valentina si è trasferita in Sicilia. In Italia ha trovato lavoro e ha potuto crescere la figlia con amore e senza farle mancare niente.

Ora che le restrizioni di viaggio sono state allentate, Ionica Adriana spera di riunire presto le sue sorellastre, Angela e Karina e la madre Valentina, insieme ai loro genitori adottivi. “Sarebbe incredibile avere tutte le persone che amo insieme, perché abbiamo molto da festeggiare. Sto imparando l’italiano, così posso parlare direttamente con mia madre naturale – ha detto l’attrice – Anche se ho avuto un inizio difficile, sono eternamente grato a tutti coloro che hanno contribuito a garantire che continuassi ad avere una vita fantastica”.

