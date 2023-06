Cinque ragazzi sono morti in un incidente stradale domenica sera. I ragazzi, di 18 e 19 anni, viaggiavano su una berlina Kia nera quando l’autista apparentemente ha perso il controllo dell’auto mentre transitavano su una strada a scorrimento veloce. L’auto è finita sommersa in un laghetto e i giovani sono deceduti nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori.

Quattro degli adolescenti – Eric Paul, Jackson Eyre, Amanda Ferguson e Brenna Coleman – lavoravano insieme in un vicino ristorante, il Texas Roadhouse ed erano buoni amici. La quinta vittima è Jesus Salinas. Il ristorante ha chiuso lunedì per onorare i suoi amati dipendenti. Alan Hansen del Texas Roadhouses in Florida, ha detto a News-Press che tutti i ragazzi hanno lavorato la domenica.

Con l’auto in un laghetto, morti 5 adolescenti

Un paio di loro sono usciti presto e sono tornati al ristorante per uscire e mangiare insieme al fast food alla fine della serata. Il loro collega ha detto che durante la serata i ragazzi stavano lavorando al ristorante. “Erano i leader nel nostro ristorante. Hanno saputo essere grandi esempi”. Continuano a emergere dettagli su come è avvenuto l’incidente. Secondo la polizia, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto tra le 22 di domenica e lunedì mattina presto. WINK News ha riferito che il veicolo era sommerso e che i vigili del fuoco hanno impiegato molto tempo per recuperarlo.

“Abbiamo rimosso il veicolo dal lago”, ha detto il detective Kyle Martin del dipartimento di polizia di Fort Myers. “L’inchiesta è agli inizi. Stiamo ancora completando un’indagine, quindi non ci sono molti dettagli che possiamo fornire per quanto riguarda i meccanismi o cosa è successo al momento, quindi è ancora in corso”. “Sono completamente scioccato. Non riesco nemmeno a concentrarmi in classe. È tutto folle”, ha detto Ibrahim Shaw, amico e collega delle vittime. Anche l’amico Wisner Henry ha lavorato con gli adolescenti e ha detto che avevano grandi sogni. “Jackson, voleva diventare un saldatore “, ha detto Henry al notiziario.

Alcuni degli adolescenti erano neolaureati. Eyre, un giocatore di baseball e figlio di Willie Eyre, capo allenatore di baseball alla South Fort Myers High School, aveva in programma di frequentare il Fort Myers Technical College in autunno, ha riferito il News-Press. La polizia di Fort Myers sta chiedendo a chiunque abbia dettagli su ciò che potrebbe aver portato all’incidente di inviare suggerimenti all’app di pubblica sicurezza Atlas One o tramite SWFL Crime Stoppers.