Una vera e propria tragedia ha travolto il figlio di un uomo molto famoso, che ha dovuto fare i conti con la perdita del giovane. Il ragazzo, che aveva 31 anni, è deceduto in circostanze drammatiche ed è morto praticamente da eroe. Infatti, si trovava a bordo di una barca, quando per cause in corso di accertamento, la sua fidanzata è caduta in acqua mentre stavano prendendo parte ad una competizione di pesca. Lui non ci ha pensato due volte e si è tuffato col tentativo di aiutarla e salvarle così la vita.

Ed effettivamente ci è riuscito, ma non è stato in grado invece di evitare la sua dipartita. Secondo quanto riferito dalle autorità competenti intervenute sul posto, ad uccidere il 31enne sarebbe stata l’elica dell’imbarcazione. Lui era dunque sulla sua barca a vela e la sua partner di 30 anni era insieme. All’improvviso è precipitata in acqua e ha rischiato seriamente di morire. Quindi, la vittima si è lanciato senza preoccuparsi delle possibili conseguenze personali, l’ha soccorsa ma è morto.

A perdere la vita è stato Juan Carlos Escotet Alviarez, figlio del banchiere milionario Juan Carlos Escotet Rodriguez, che ora è indubbiamente distrutto dal dolore. Juan Carlos Escotet Alviarez ha dunque salvato la pelle alla fidanzata Andrea Montero, caduta nell’oceano a Florida Keys, a sei miglia a est dell’Ocean Reef Club situato a North Key Largo. Non è dato sapere quale sia lo stato di salute della donna, ma la ‘Florida Fish and Wildlife Conservation Commission’ ha riferito che lui è morto praticamente sul colpo.





Come riportato da ‘Leggo’, che ha citato il giornale del Venezuela ‘El Nacional’, Juan Carlos Escotet Rodriguez è dunque il figlio del milionario Juan Carlos Escotet Rodriguez, che ha origini ispano-venezuelane. Il papà è il presidente della banca ‘Banesco’ del Venezuela nonché di quella spagnola ‘Abanca’. Anche il figlio era noto, infatti aveva conseguito una laurea negli Stati Uniti, all’università di Miami per l’esattezza, e aveva già avuto importanti esperienze lavorative nello sviluppo immobiliare in Florida ed era stato il direttore della divisione americana di ‘Banesco’.

I quotidiano venezuelani hanno anche fatto sapere che Juan Carlos Escott Alviarez avrebbe sposato la fidanzata Montero nel prossimo mese di novembre. Il suo corpo è stato trasportato a Miami e qui è avvenuta la sua sepoltura. L’episodio drammatico si è verificato nella giornata di sabato 12 marzo, ma solo ora sono stati riferiti maggiori dettagli.