Aereo si schianta, tra le vittime due giovani vip. Il dolore sui social: “Avevate tutta la vita davanti”

Era seguito da oltre un milione e duecentomila utenti sul suo canale Youtube e aveva oltre 165mila follower su Instagram una delle vittime dell’incidente aereo avvenuto giovedì 3 febbraio in Islanda. Nella serata i corpi delle vittime sono stati localizzati nel lago Tingvallavatn, a circa quaranta chilometri dalla capitale islandese.

“I resti di quattro persone sono stati trovati e collocati sul fondo del lago a una profondità di circa 37 metri”, hanno detto le autorità islandesi in una dichiarazione ufficiale. L’aereo è caduto nel lago Tingvallavatn, che si trova a circa 40 chilometri a est della capitale Reykjavik. L’aereo, un Cessna 172N, era decollato giovedì 3 febbraio con a bordo tre turisti e il pilota. Il velivolo era stato dichiarato dispero lo stesso giorno e sabato il velivolo è stato localizzato. Le operazioni di recupero dei corpi delle vittime sono state avviate solo il 7 febbraio a causa del maltempo.

Sul Cessna 172 viaggiavano Josh Neuman, youtuber 22enne che sul suo canale (seguito dal un milione e duecentomila utenti) era diventato famoso per i video in cui si cimentava in trick e performance sullo skateboard, Nicola Bellavia, un belga di 32 anni anch’egli noto per le sue foto di viaggio sui social, il 27enne olandese Tim Alings e il pilota dell’aereo, un islandese di 49 anni.





Le vittime erano in volo nell’ambito di un progetto per la creazione di contenuti commerciali per il marchio di moda belga Suspicious Antwerp, che sui social ha scritto una nota per ricordare le vittime: “Siamo enormemente addolorati dalla notizia e i nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alle famiglie e agli amici delle vittime. Siamo in stretto contatto con loro, così come con le autorità, e stiamo facendo tutto il possibile per assisterli in questi tempi difficili”.

Josh ha toccato la vita di milioni di persone in tutto il mondo. Non credo di aver compreso appieno l’entità e la portata del tuo impatto fino alla tua morte, perché sei sempre stato solo Josh per me, amico mio”, ha scritto un amico ricordandolo sui social. “Farò del mio meglio per vivere come vorresti che io facessi. Ti amo amico. Vola in alto e riposa tranquillo, fratello”.