Terrore sul set fotografico, la modella sbranata da un leopardo: Jessica è gravissima

Una modella ha riportato gravissime ferite dopo essere stata sbranata da un leopardo durante un servizio fotografico andato orribilmente storto. Jessica Leidolph, 36 anni, ha deciso di entrare nel recinto dei grandi felini nella città di Nebra, in Germania, il 24 agosto.

Troja, un leopardo di 16 anni, si è improvvisamente scagliata e le ha morso la guancia, l’orecchio e la testa. La donna ha perso conoscenza ed è stata trasportata in aereo in ospedale. Jessica Leidolph ha subito un intervento chirurgico durato diverse ore e al momento si trova ricoverata in rianimazione.

La proprietaria del ricovero per animali si è rifiutata di commentare. I suoi animali sono apparsi in film, televisione e pubblicità, da Game of Thrones agli spot per la casa automobilistica BMW. Le tigri Troy e Paris sono apparse in uno spot pubblicitario della Panasonic. Il gruppo Peta per la difesa dei diritti degli animali ha chiesto che i felini siano tenuti in centri di soccorso riconosciuti dallo Stato, dove non possono essere sfruttati a fini commerciali.





Dopo false notizie secondo cui il leopardo era fuggito il portavoce del distretto di Burgenland Steven Muller-Uhrig ha dichiarato: “L’animale non è mai evaso. Al momento non ci sono pericoli per la popolazione”. La polizia sta indagando su chi altro fosse presente al servizio fotografico e quali precauzioni di sicurezza siano state prese.

La proprietaria Birgit Stache, 48 anni, che ha lavorato come addestratrice di animali per 20 anni e possiede una licenza legale, è attualmente indagata per lesioni personali colpose insieme ad altre persone responsabili degli animali.