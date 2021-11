Cercasi fidanzato, la bizzarra proposta dopo il biglietto vincente della lotteria. Una notizia che ha fatto il giro del web nel giro di poche ore e che non poteva che viaggiare alla velocità della luce. La storia è quella della neo milionaria in cerca del vero amore, che ha così lanciato il suo appello dopo essere stata baciata dalla dea della fortuna.

Lei si chiama Jane Park, la ragazza più fortunata del mondo, che a soli 23 anni si è ritrovata tra le mani proprio il biglietto della lotteria che le avrebbe permesso di diventare ricca. Un milione di sterline incassati grazie ai quali Jane sta già realizzando alcuni sogni rimasti nel cassetto come quello di poter viaggiare.

Non poteva credere ai suoi occhi quando si è resa conto di essere stata baciata dalla fortuna. Ed è così che Jane ha annunciato pubblicamente di aver vinto alla lotteria, ovviamente su Facebook dove ha posato le foto ad assegno ricevuto, con tanto di champagne. Ma come recita il detto, fortunati nel gioco sfortunati in amore, Jane si ritrova ancora con il cuore libero.





“Ho cose materiali, ma a parte questo la mia vita è vuota. Qual è lo scopo della mia vita?’”. Ecco dunque che la giovane lancia la sua bizzarra proposta: quasi 70mila sterline l’anno promessi a chi riuscirà a fare breccia nel suo cuore. L’appello è stato reso pubblico.

Al momento la sua proposta sembra non aver raggiunto l’esito sperato, ma la vincitrice milionaria ha colto l’occasione per lamentarsi degli uomini bizzarri che ha incontrato durante il processo di candidatura. Al momento, dunque, la ragazza resta single ma ricca. Secondo quanto riportato su The Money, “il patrimonio netto stimato nel 2019 è stato di circa 1-5 milioni di sterline. I suoi beni includono proprietà che ha acquistato con le sue vincite alla lotteria del 2013”.