Dramma a poche ore da Capodanno in una villetta di Canal Winchester, Ohio un sobborgo di Columbus. Un padre ha sparato a morte alla figlia di 16 anni nella casa di famiglia dopo averla scambiata per un ladro. Janae Hairston, 16 anni, è stata colpita a morte al petto nel garage di casa.

La madre ha chiamato il 911 intorno alle 4:30 e ha detto che il marito ha sparato a qualcuno scambiandolo per un ladro. Purtroppo la scoperta è stata terribile, la persona colpita a morte dall’uomo era la figlia. Secondo quanto riferito dal Columbus Dispatch, durante la chiamata al 911 di oltre otto minuti, i suoi genitori l’avrebbero pregata di svegliarsi: “Respira piccola, respira piccola”, hanno sentito i soccorritori al telefono.

“Mio marito ha commesso un errore e ha sparato scambiando la nostra bambina per un ladro”, ha detto la donna al centralino del 911. “Era nel nostro garage e mio marito non sapeva cosa stesse succedendo. Dio mio”, ha detto ancora. Janae Hairston è stata portata al Mount Carmel East Hospital ed è stata dichiarata morta 45 minuti dopo, hanno detto le autorità.





Randy, un vicino di casa della famiglia Hairston, ha detto che la morte dell’adolescente è stata “straziante” e ora tutto il quartiere è sotto choc per quanto accaduto in un “quartiere tranquillo e fantastico”. La sparatoria è ancora oggetto di indagine da parte dell’ufficio del procuratore della contea di Franklin e al momento non sono state presentate accuse.

Un’unità di ricerca sulla scena del crimine è stata vista mercoledì nella residenza. La morte della ragazza ha segnato il 202esimo omicidio nel Columbus e nei suoi sobborghi nel 2021. Il tasso di omicidi della città ha superato quello di Chicago, aumentando del 63% rispetto al 34, secondo WBNS .