Ivan e Nicola, i due fratelli muoiono a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro

Incredibile destino per Ivan e Nicola Spanu, i due fratelli morti e originari della provincia di Oristano. Sono deceduti pochi giorni di distanza l’uno dall’altro. Il fato ha voluto strapparli all’amore dei loro familiari in appena due settimane. Dopo la prima tragedia, nessuno avrebbe mai potuto nemmeno lontanamente immaginare che il dolore potesse accanirsi ancora contro la famiglia dei due uomini. E invece l’epilogo più triste si è verificato nelle scorse ore, quando anche il secondo fratello ha perso la vita in circostanze drammatiche.

Dunque, Ivan e Nicola Spanu, fratelli che avevano 47 e 38 anni, sono morti praticamente sul colpo lasciando la provincia di Oristano incredula. Il primo ad andarsene per sempre è stato Nicola, conosciuto per essere un bravo musicista. Il 2 ottobre scorso, stando a quanto ricostruito dal sito Fanpage, ha avuto un terribile incidente stradale sulla strada che conduce a Torre Grande. Si trovava alla guida della sua automobile, quando per cause che non sono ancora state accertate in via definitiva, ha perso il controllo della stessa. La macchina ha avuto un ribaltamento e si è scontrata contro un albero.

Poi si è registrato anche il decesso dell’altro suo familiare stretto domenica 16 ottobre. Dunque, Ivan e Nicola Spanu, fratelli tra di loro, sono morti lasciando Oristano in lutto e generando una perdita incolmabile nella loro famiglia. Ivan aveva 47 anni ed è scomparso sempre a causa di un sinistro. L’incidente stradale ha avuto luogo sulla statale 44, nel Sud Sardegna, precisamente a Barumini. Guidava una moto e stava prendendo parte a un motoraduno, quando si è verificato l’imponderabile.

La corsa di Ivan Spanu è terminata sbattendo contro un guard-rail. Purtroppo ha esalato gli ultimi respiri davanti agli amici che si trovavano insieme a lui. Era sposato e ha lasciato senza padre suo figlio. Il paese di origine, Cabras, è letteralmente sotto choc. Lui e suo fratello Nicola erano molto legati e avevano delle passioni in comune. Ovviamente tutti i cittadini del paese sardo sono al fianco dei familiari, distrutti da un doppio lutto che in appena 15 giorni si è portato via il 38enne e il 47enne.

