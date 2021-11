Isabella, scomparsa a 6 anni. Svolta nel caso: genitori arrestati per omicidio

Sono state presentate accuse di omicidio di secondo grado contro i genitori adottivi di Isabella Kalua, la bimba scomparsa a settembre che questa settimana avrebbe compiuto 7 anni. La coppia è stata arrestata mercoledì. Il padre della bambina, Isaac, è stato prelevato dalla polizia mentre lavorava al cantiere navale di Pearl Harbor e la madre Lehua nella loro casa di Puha Street a Waimanalo durante un blitz avvenuto poco dopo le 7 del mattino.

Gli investigatori della polizia di Honolulu ritengono che Isaac e Lehua Kalua abbiano ucciso Kalua a metà agosto, un mese prima di denunciarne la scomparsa e che poi abbiano nascosto il corpo. Durante una conferenza stampa pomeridiana mercoledì, la polizia ha riferito che i genitori di Kalua hanno mentito nella denuncia di scomparsa, quando hanno affermato di aver visto Kalua l’ultima volta il 12 settembre intorno alle 21, quando l’hanno messa a letto.

Dopo che la coppia ha denunciato la scomparsa di Kalua il 13 settembre, il personale della polizia e dell’FBI di Honolulu ha condotto un’intensa ricerca di 8 giorni con l’aiuto di centinaia di volontari della comunità. L’indagine è continuata negli ultimi due mesi, in cui gli investigatori dell’HPD hanno raccolto ore di filmati di sorveglianza di vicini e attività commerciali, interviste a testimoni che sembrano correlati al caso.





La polizia non ha detto quali prove o informazioni abbiamo consentito loro di arrivare alla svolta del caso. “Alcune delle informazioni potrebbero non essere rilasciate in questo momento perché potrebbero danneggiare l’integrità delle indagini”, ha detto il tenente della squadra omicidi di HPD Deena Thoemmes. I resti di Kalua non sono stati ancora trovati, ha detto la polizia, ma continuano le ricerche. Sia Isaac che Lehua sono detenuti senza cauzione e dovrebbero fare la loro prima apparizione in tribunale venerdì.

Gli inquirenti hanno detto che stanno ancora cercando informazioni e testimoni che si facciano avanti. Dicono anche che stanno cercando chiunque abbia avuto contatti con Isabella o la famiglia Kalua tra agosto e settembre.