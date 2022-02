Una vita insieme, settant’anni, fino all’ultimo. Irma Gilioli, 86 anni, e Annibale Meneghelli, 93, sono morti andati a distanza di appena venti minuti l’uno dall’altra, prima lei poi lui. La coppia era ricoverata all’ospedale Magalini di Villafranca quando le condizioni di tutti e due si sono aggravate a causa del Covid-19 e in poco tempo se ne sono andati. Come scrive l’Arena i funerali si terranno il 2 febbraio, alla chiesa di Bagnolo, frazione di Nogarole Rocca, alle 15.

Irma e Annibale lasciano due figli, Roberto e Antonella, e quattro nipoti e da poco erano diventati bisnonni. La coppia ha contratto il coronavirus e il 12 gennaio scorso, erano stati trasportati in ospedale per l’aggravarsi delle loro condizioni. Purtroppo i medici non hanno potuto fare niente per salvarli, i due si sono spenti la notte fra il 27 e il 28 gennaio.

Di Trevenzuolo lui, originaria di Nogarole Rocca lei, si erano spostati dopo cinque anni di fidanzamento il 16 novembre del 1957 e hanno vissuto una vita insieme fino all’ultimo. Annibale Meneghelli aveva iniziato come agricoltore nell’azienda di famiglia, poi aveva lavorato in una officina, mentre Irma era una sarta.





Nessuno dei due era vaccinato contro il Covid. Annibale aveva avuto pesanti strascichi per un siero antinfluenzale, così aveva voluto evitare qualsiasi rischio di complicanze per sé e soprattutto per sua moglie Irma che era affetta da una malattia degenerativa e dipendeva da lui per qualsiasi cosa. A niente sono serviti i consigli dei figli, i due non avevano cambiato idea e avevano deciso di non vaccinarsi.

Irma e Annibale erano ricoverati in stanze diverse all’ospedale Magalini di Villafranca, ma è come se fossero rimasti in contatto fino all’ultimo. La prima ad andarsene è stata Irma, morta il 27 gennaio attorno alle 23.30, meno di mezz’ora dopo se n’è andato anche Annibale.