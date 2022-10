Morta a 13 anni dopo la doccia, dramma in casa: un errore banale che può capitare a tutti

Tragedia in casa. La giovane ragazza di appena 13 anni stava cercando di regolare il suo televisore quando è accaduto il dramma. Secondo quanto si apprende su The Sun, sarebbe accaduto a causa di un cablaggio difettoso che canalizzava l’elettricità: la giovane ha subito lo choc.

Iorrany Ravick Soares Rodrigues muore a 13 anni. La drammatica vicenda è accaduta a Timon, in Brasile, e stando alle prime ricostruzioni apprese, pare che la giovane ragazza fosse da poco uscita dalla doccia, quando si è avvicinata alla tv. Iorrany è stata dichiarata morta all’arrivo all’ospedale Alarico Pacheco.

Leggi anche: “Il suo cuore si è fermato”. Lutto nella musica, l’amatissimo cantante morto a 40 anni





Iorrany Ravick Soares Rodrigues muore a 13 anni

Non risulta ancora chiaro se la 13enne sia morta toccando la TV stessa o l’antenna collegata con le mani ancora umide. Motivo questo che avrebbe portato a prendere una forte scossa . Quel che resta certo è che una volta lanciato l’allarme dai familiari della giovane, sul posto sono sopraggiunti i soccorsi del Legal Medicine Institute. Purtroppo nulla da fare per Iorrany.

Una vera e propria tragedia per la famiglia Rodrigues e che per dinamiche risulta molto simile a un’altra drammatica morte avvenuta in Argentina all’inizio dell’anno. A essere dichiarato deceduto un ragazzo di appena 17 anni, morto dopo essere stato folgorato mentre toccava il suo telefono in carica.

Angel Andrada, questo il nome della vittima, il cui corpo è stato trovato ormai privo di vita dai suoi genitori pochi istanti dopo. Il corpo di Angel riportava gravi ustioni. Pare che il padre di Angel ha trovato il giovane sdraiato a terra con visibili ustioni sul corpo.

Immediato il trasporto all’ospedale regionale Diego Paroissien. Ma per Angel era ormai troppo tardi. L’adolescente è stato dichiarato morto all’arrivo con i medici che hanno affermato di aver subito una scossa elettrica fatale che gli ha causato “ustioni al collo, entrambi i polsi e il piede destro”.