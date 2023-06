Sono state identificate le vittime del terribile incidente avvenuto lunedì mattina. Come riportano i media statunitensi, le due donne morte a causa di un incidente causato da un camion che ha preso in pieno l’auto in cui si trovavano madre e figlia. “Non ci sarà mai un momento in cui non mi mancheranno mia madre e mia sorella. Erano le mie migliori amiche. Erano tutto”, ha detto tra le lacrime la sorella e figlia delle due vittime.

La donna ha spiegato che sua sorella e la madre sono rimaste uccise in un violento incidente a West Tidwell. Avevano appena lasciato la sua casa per andare alla celebrazione del Juneteenth a Emancipation Park. Tiffany ha spiegato che le due sono state colpite da un camion e purtroppo non c’è stato niente da fare.

Leggi anche: “Resti umani”. Terribile notizia per i fan del famoso attore, il ritrovamento choc nel bosco





Britney Murphy, tiktoker morta in un incidente stradale insieme alla madre

Le vittime sono la 35enne Britney Murphy, e sua madre, la 53enne Sherie Smith. Britney Murphy, era molto conosciuta negli Stati Uniti, dove aveva un canale TikTok seguito da oltre cinquecentomila persone. “Ero così orgogliosa di lei”, ha detto la sorella Tiffany Cofield ai media statunitensi che l’hanno intervistata. Ora la donna ha aperto una campagna su GoFundMe.

Tiffany ha deciso di raccogliere fondi per i costi molto elevati dei due funerali. A Eyewitness News ha anche spiegato che, insieme alla polizia, sul luogo dell’incidente è arrivato un prete e insieme a lui ha pregato per la madre e la sorella. Secondo quanto ricostruito dalla polizia di Houston, il camion ha colpito l’auto della madre e della figlia. Alla guida del mezzo c’era la tiktoker. Le indagini sono ancora in corso e nessuno è stato citato o incriminato.

Come detto, Brittany Murphy era un’influencer di TikTok – il suo account è @ThatGirlBritneyJoy. In soli quattro mesi è passata da 4.000 follower a più di 500 mila. Nell’ultimo video social si vede la 35enne prepararsi per andare a lavoro prima di rendersi conto che invece era il suo giorno libero. Così si siede sul divano con una bottiglia di vino. Dalla notizia della sua morte, i fan hanno inondato la sezione dei commenti. “Non posso credere che sia morta!!! In nessun fottuto modo!!”, “RIP a lei e sua madre e le mie condoglianze alla loro famiglia”, “Riposa in pace ragazza, mi mancherà guardare i tuoi video. Hai portato gioia a tutti noi”.