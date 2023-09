Il Grande Fratello è il programma televisivo di cui si parla di più in questi giorni, ma ecco arrivare una notizia subito diventata virale che riguarda un’ex concorrente del reality ma dell’edizione tedesca. La storia dell’ex gieffina e modella oggi 31enne è finita su tutti i media e anche social network per via di un intervento choc cui si è sottoposta per accontentare il marito, ora ex, e di cui è pentita. Intervento doppio e che ha richiesto un lungo processo e l’ha portata ad aggiungere ben 14 cm alla sua altezza.

La modella, che ha partecipato anche a Germany’s Top Model nel 2019, è partita da un’altezza di 1,70 m ed è quindi arrivata a superare 1,80 m dopo l’operazione di allungamento delle gambe. Il percorso si è concluso più di un anno fa, a inizio 2022, ma la storia di Theresia Fischer è arrivata al grande pubblico solo in questi giorni. Ospite della radio tedesca MDR Jump, ha raccontato che è stata spinta dal suo ex marito, Thomas Behrend.

L’ex GF ha allungato le gambe di 14 cm ma si è pentita

I due si sono separati lo scorso settembre, sei mesi dopo il secondo intervento, dopo che si erano scambiati le promesse di matrimonio proprio durante la finale di Germany’s Top Model nel 2019, davanti a milioni di telespettatori: “Thomas mi diceva: ‘Theresia, sai che mi piacciono le donne alte. Mi piacerebbe molto se lo facessi. Potresti guadagnare fino a 14 centimetri in più. E mi diceva: “Non puoi fare nulla senza di me. Hai bisogno di me”.

Ma poi, dopo l’intervento e stanca di vivere con quella pressione psicologica ha deciso di separarsi da lui. Ma in cosa consiste l’operazione per allungare le gambe a cui si è sottoposta Theresia Fischer? Intanto si divide in due momenti, affrontati a distanza di qualche anno l’uno dall’altro. Il primo intervento ha allungato le sue gambe di 8,5 cm, il secondo di 5,5 ha raccontato su Instagram.

Le hanno inserito due steli telescopici nelle tibie che vengono estesi progressivamente, fino a ottenere la lunghezza desiderata ma non è chiaro se l’intervento sia reversibile. Il costo? 128mila sterline, circa 150mila euro. Ma al Daily Mail, la modella ha raccontato che si tratta comunque di una scelta di cui oggi si pente e che se potesse tornare indietro non rifarebbe.