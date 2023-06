“Irreale. Ho appena aperto un sacchetto di insalata… e dentro c’è ancora questo”. Una donna è rimasta stupita dal ritrovamento di un “enorme oggetto clandestino”, come lo ha chiamato nel video pubblicato sui social, precisamente sull’account Twitter @Chakra_Khan, all’interno del suo sacchetto di insalata già lavata e imbustata che aveva acquistato per pranzo. A corredo del tweet, la ragazza ha pubblicato il video in cui si vede la busta dell’insalata acquistata presso un supermercato della catena Aldi e in cui si vede qualcosa al suo interno.

Con ironia, l’utente Twitter ha spiegato di essere preoccupata per il ”clandestino” intrappolato nella busta e di dover rinunciare al suo già triste pranzo che avrebbe dovuto consumare dopo poco. Nel sacchetto dell’insalata composta da crescione, spinaci e insalata rucola acquistata in un supermercato della catena Aldi, la donna ha notato qualcosa di strano.

Leggi anche: Uccide tre figli col fucile e tenta di ammazzare la moglie. La telefonata choc alla polizia: “Sta sparando a tutti”

Un ”oggetto” scuro che però si muoveva ancora. Poco dopo ha capito che quel ‘clandestino’ era una falena, una farfalla notturna che appartiene all’ordine dei lepidotteri. Nel post, e con il suo senso dell’umorismo, la ragazza ha scritto taggando la catena di supermercati: “Hiya @AldiUK c’è un clandestino nella mia insalata”. “Voglio dire, sono felice che sia abbastanza fresco perché l’intruso è ancora vivo, e credo che sia meglio liberarlo. Ma cosa succede se non gli piace stare qui e chiede vendetta? Ho paura e anche fame, quello era il mio pranzo”, ha detto ancora la giovane nel filmato pubblicato su Twitter.

Poco dopo è arrivata la risposta da parte dell’account ufficiale di Aldi. Ahsley che ha risposto dicendo: “Oh no, ci dispiace. Alla tua prossima visita, prendi la ricevuta e l’imballaggio per un rimborso o una sostituzione”. “Nel negozio in cui ho comprato l’insalata non mi hanno dato lo scontrino, quindi, anche se volessi, non posso chiedere il rimborso. Grazie comunque “, ha risposto @Chakra_Khan, chiudendo con un’emoji a forma di insetto.

Hiya @AldiUK there’s a stowaway in my salad. I mean, I am happy it’s fresh enough for the intruder to still be alive, and best believe I have set him free 🦟 But what if he doesn’t like it here and seeks retribution? I am scared and also hungry, that was my lunch. pic.twitter.com/wLN3dIhh2s