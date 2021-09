È accusato di aver ucciso la fidanzata, i due figli e un’amica della bambina. Per questo motivo Damien Bendall, 31 anni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio e rinchiuso nel carcere in attesa di giudizio. Lunedì 20 settembre è arrivata una chiamata al numero di emergenza e quando i soccorritori sono entrati in un appartamento di Chandos Crescent a Killamarsh, nel Derbyshire, in Inghilterra, hanno trovato le quattro persone senza vita.

Terri Harris aveva 35 anni. La donna è stata trovata morta nella sua casa insieme ai figli John, 13 anni, e Lacey, 11 anni e all’amica Connie Gent, anche lei 11 anni. L’omicidio è avvenuto in serata mentre i bambini erano intenti a organizzare un pigiama party. Immediati i sospetti sul fidanzato della donna.

Inghilterra, uccide fidanzata e figli durante il pigiama party

In una conferenza stampa il capo della polizia Rachel Swann ha confermato l’arresto dell’uomo per l’omicidio di tutte e quattro le persone. “Anche se comprensibilmente preoccupante e sconvolgente, si ritiene che questo sia un fatto isolato in cui le persone coinvolte si conoscevano, non si cono altre persone coinvolte”, ha spiegato il capo della polizia.





Sconvolto Jason Bennet, il padre dei bambini ed ex marito di Terri Harris. “Il mio cuore e l’anima della mia vita. Mi avete portato risate ogni giorno. Vorrei poter essere stato lì per salvarvi, per fermare tutto il dolore”, ha detto l’uomo, che al momento dell’omicidio si trovava in vacanza nel Devon.

Nella cittadina è stata organizzata una veglia a cui ha partecipato anche il padre delle vittime. “Vederti crescere e diventare una giovane donna bella e premurosa ha reso la mia vita migliore. – ha detto Jason Bennet ricordando la figlia Lacey – Avrei dovuto passare molti anni a guardare il mio fiore crescere e crescere, ma ora è tutto finito. Un giorno ci incontreremo. Ora il mio cuore è spezzato”.