Un incidente terribile è costato la vita a un cuoco di 25 anni. Padre di tre figli, è morto dopo una settimana di agonia nel reparto di rianimazione dell’ospedale. Una storia assurda e una tragedia, quella che si è consumato sotto gli occhi dei colleghi, che nessuno dimenticherà. A quanto si apprende l’uomo sarebbe caduto in una gigantesca vasca di brodo di pollo, riportando ustioni di terzo grado su oltre il 70% del suo corpo. Ha ceduto alle ferite riportate cinque giorni dopo.



La sua tragica morte, e il terribile incidente che l’ha coinvolto, ha portato a uno sfogo di dolore sui social media quando finalmente è uscita la notizia di questo incidente. Uno dei suoi parenti è stato citato dai media locali come dicendo. “Il defunto… ha cucinato cibo a feste di matrimonio, lutto e varie cerimonie, e per due anni ha lavorato in sale a due feste per 25.000 dinari al giorno.” 25.000 dinari equivalgono all’incirca a $ 17,12 dollari americani.

Dopo l’incidente Ismail ha lottato per una settimana



I media curdi locali – Rudaw Media Network – lo hanno citato dicendo l’uomo aveva tre figli e che il più piccolo aveva solo sei mesi. Gulf News ha riferito che la notizia del tragico incidente di Ismail Issa ha anche portato i commentatori a sollecitare il miglioramento delle misure di sicurezza e preventive all’interno di ristoranti e cucine.







Le persone in lutto hanno anche sottolineato la necessità di una maggiore applicazione delle precauzioni di sicurezza nelle cucine commerciali, ha aggiunto Gulf News. La storia arriva dall’Iraq, vittima dell’incidente Issa Ismail. Stava preparando zuppa di pollo per una festa di matrimonio il 15 giugno nel distretto settentrionale di Zakho, in Iraq, quando è scivolato ed è caduto nella vasca. Ismail Issa, un padre di tre figli, stava preparando il cibo all’Hazel Hall per matrimoni ed eventi quando è successo l’incidente.

Il distretto di Zakho appartiene al Kurdistan iracheno, noto anche come Regione autonoma del Kurdistan dell’Iraq. Il notiziario degli Emirati Arabi Uniti ha riferito che Ismail faceva il cuoco da circa otto anni. Dopo l’incidente Ismail è stato portato d’urgenza in un ospedale nella vicina città di Dohuk per le cure. Dopo aver combattuto per diversi giorni con gravi ustioni, Ismail è deceduto il 21 giugno.