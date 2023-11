“È una strage”. Incidente choc, bus finisce nella scarpata: 12 morti e 58 feriti

Bus precipita da un ponte e finisce in una scarpata, pesantissimo il bilancio: 12 persone sono morte e 58 sono rimaste ferite. A quanto si apprende il sinistro, che ha coinvolto un bus, si sarebbe verificato a causa di un errore del conducente: si sarebbe addormentato e sarebbe salito sullo spartitraffico per poi cadere dal ponte. Terribile la scena che si è presentata ai soccorritori: corpi sbalzati fuori dal mezzo e finiti sull’asfalto, altri intrappolati tra le lamiere.

Per alcuni non c’è stato nulla fare. Decine di feriti sono stati trasportati negli ospedali vicini e almeno sette di loro sono in gravi condizioni, secondo fonti della sicurezza. Sul caso è stata aperta un’indagine. L’ipotesi è quella di disastro colposo.





Messico, bus precipita da un ponte: 12 morti e 58 feriti

Le autorità locali stanno indagando per capire se, come affermato da alcuni passeggeri sopravvissuti allo schianto, l’uomo alla guida si sia effettivamente addormentando o se si è trattato invece di un guasto meccanico. L’incidente è avvenuto intorno alle 2 di notte del 21 novembre nel tratto che collega le città di La Tinaja e Acayucan, nel sud del Messico.

Non è la prima volta che incidenti del genere si verificano. A gennaio 2016 un autobus era precipitato da un ponte provocando la morte di 20 persone e il ferimento di altre 25. L’incidente era avvenuto nello stato orientale di Veracruz, 350 chilometri a sud est da Città del Messico. Secondo quanto riferiva il governatore Javier Duarte, l’incidente, che aveva fatto cadere l’autobus nel fiume Atoyac, era stato causato dall’eccessiva velocità.

Cinco personas fallecidas y 40 heridos es el saldo del accidente registrado este en la autopista La Tinaja-Acayucan.



Al parecer el chófer se durmió.#Veracruz @Taxi_Xalapa @VialidadXalapa pic.twitter.com/5Gk1iEmXaq — FRANCISCO MARTINEZ (@huracanmartinez) November 21, 2023

Sul mezzo viaggiavano 45 persone, in gran parte calciatori dilettanti che andavano a Cordoba per disputare una partita. L’allora presidente messicano Enrique Pena Nieto aveva espresso via twitter le condoglianze ai famigliari delle vittime