Ancora morti sulle strade italiane, un terribile incidente è costato la vita a una coppia di fidanzati. È successo nella tarda mattinata di ieri, 3 giugno. A quanto si apprende i due ragazzi Virginia Calvaruso di 29 anni e Carmelo Granata di 37 erano in sella ad uno scooter, un Piaggio Beverly, quando per cause ancora da accertare, si è scontrato violentemente con una vettura, una Bmw X3, lungo le rampe nei pressi di via Ernesto Basile, all’altezza dello svincolo della circonvallazione verso Trapani.



Lo schianto non ha lasciato scampo alla coppia che avrebbe dovuto sposarsi a breve. Ernesto Basile era dipendente del comune di Misilmeri la cui amministrazione in una nota lo ha voluto ricordare con affetto. “Una terribile tragedia si è abbattuta sulla nostra comunità. Stamattina in un tragico incidente stradale presso lo svincolo di via Ernesto Basile a Palermo, sono venuti a mancare la misilmerese, dipendente del nostro servizio rifiuti. I due fidanzati si sarebbero dovuti sposare a breve. La nostra amministrazione sconvolta da questa notizia, si stringe al dolore delle famiglie Calvaruso e Granata” si legge in una nota.



Subito dopo lo schianto, sul posto sono arrivati pattuglie delle forze dell’ordine e personale del 118. Ogni tentativo però è risultato inutile. I sanitari hanno provato a rianimarli ma troppo gravi sono risultate le ferite riportate nello scontro. La dinamica esatta dell’incidente stradale mortale resta ancora tutta da chiarire, i rilievi del caso sono stati affidati e condotti dagli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale.







Dopo che la notizia dell’incidente si è diffusa sono stati centinai i messaggi lasciati sui social: “tante volte preso dallo sconforto mi chiedo perché Dio permette tanta sofferenza, poi penso che in qualche modo ognuno di noi è di passaggio su questa terra. Almeno in cielo ci vanno insieme, la’ non potrà più accadere niente di brutto. Mi dispiace per le famiglie, purtroppo so cosa dovranno passare ”.



E ancora: “Son passato da quel tratto verso le 13:20 e ancora mi sento tremare le gambe ed ho il cuore angosciato per ciò che ho visto…. Un terribile incidente. Poveri ragazzi che il Signore li accolga nel suo Regno Celeste e dia conforto, forza e aiuti spirituali alle loro rispettive famiglie! R.i.p. ”