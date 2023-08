Dopo la tragedia in autostrada, la notizia arriva dopo 10 da quel fatidico giorno. Correva il 2013 quando Roberto Cona ha perso la vita a causa di un incidente stradale. L’uomo aveva deciso di trascorrere le vacanze insieme alla moglie e così la coppia era in viaggio per raggiungere la Sicilia quando poi purtroppo è avvenuta la tragedia. Dopo dieci anni però la vedova ha ricevuto una lettera che ha lasciato senza parole. La storia commuove il web.

Muore il marito e decide di donare i suoi organi. Un lutto che segna per sempre l’esistenza, soprattutto se a essere diviso dalla morte è un grande amore come il loro. Correva l’estate 2013 quando Roberto Cona era alla guida del mezzo per raggiungere la Sicilia e trascorrere un periodo di vacanze in compagnia della moglie. Poi purtroppo durante il viaggio in autostrada, l’auto con a bordo la coppia di coniugi è stata travolta da un tir.

Marina Fontana è salva per miracolo, mentre per il marito Roberto i soccorsi non sono riusciti a trarne in salvo la vita. Marina dunque resta vedova e dopo la tragica scomparsa del marito ha preso la decisione di donare gli organi di Roberto. Poi, dopo 10 lunghi anni da quel doloroso momento, Marina riceve una mail con su scritto: “Ciao Marina, non mi conosci, mi presento: io sono Luigi e 10 anni fa tuo marito mi salvò la vita“. Per Marina il dolore si è trasformato in una piccola grande emozione: gli organi di Roberto oggi permettono a un altro uomo di vivere accanto all’affetto dei propri cari. L’uomo della mail prosegue.

“Domani sono 10 anni che sono stato trapiantato di fegato all’ospedale Cisanello di Pisa. Tuo marito sarà sempre il mio angelo! Io in tutti questi anni ho sempre fatto fare una messa per Roberto, ma ho avuto il coraggio di scriverti solo adesso. Grazie infinite!”. L’uomo nella stessa mail poi conclude: “Dal mese di dicembre 2013 mi sono messo sul computer per rintracciare quelli che avevano donato gli organi poiché facevo la fotoferesi a Cinisello, ho saputo che il mio organo veniva da Careggi”.

“Io sono stato chiamato dall’ospedale alle ore 20.30 dicendomi che dovevo stare in ospedale entro le ore 23.30 per la preparazione”. E ancora: “Mia figlia mi aiutato a scriverti perché non riuscivo a scrivere per l’emozione che ho provato. Grazie alla sua generosità sono tornato in vita. Grazie a te e tutta la famiglia di Roberto con un grande grande grande abbraccio”. E intervistata per Adnkronos Marina afferma: “Ho sofferto tanto, oggi sono serena, ma ho dovuto fare un percorso di elaborazione del dolore e di guarigione dai postumi dell’incidente non facile: una roccia non si diventa mai”, poi aggiunge: “Oggi spero che anche per gli altri trapiantati sia stato così, e che anche loro stiano bene, e siano felici“.