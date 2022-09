Si ferisce a un polmone dopo un incidente col gonfiabile. Una giornata di svago e divertimento con gli amici e la fidanzata si è trasformato in un incubo per il 21enne Callum Ryan, tiktoker che aveva deciso di trascorrere una giornata nel parco acquatico del Grand Canyon, a Chiang Ma, in Thailandia., dove si trovava in vacanza insieme alla fidanzata.

Il giovane, residente a Milton Keynes, nel Buckinghamshire, in Inghilterra, aveva deciso di provare una delle attrazioni più famose del parco: un gonfiabile che con il peso delle altre persone catapulta in aria e poi in acqua, ma al momento dell’atterraggio qualcosa è andato storto.





Incidente col gonfiabile, il tiktoker Callum Ryan ferito a un polmone

Subito dopo il 21enne ha sentito un forte dolore al petto e poco dopo ha iniziato a tossire e a sputare sangue. Insieme alla fidanzata, preoccupata per la sua salute, ha deciso di correre all’ospedale dove gli hanno fatto una radiografia. Nell’impatto con l’acqua, che è stato fortissimo, Callum Ryan ha riportato la frattura di tre costole, una delle quali gli ha lesionato un polmone.

Dopo un lungo viaggio in bus per andare in un altro ospedale, Callum Ryan è stato ricoverato per tre giorni con antidolorifici e sottoposto a nuovi esami dei polmoni. Ora il 21enne sta bene e ha deciso di proseguire il suo viaggio con la fidanzata. Callum ha raccontato la sua storia su TikTok, dove ha pubblicato anche il video dell’incidente, immortalato dalla fidanzata che ha assistito alla scena.

Dopo l’incidente col gonfiabile, Callum Ryan ha spiegato di sentirsi molto fortunato. Il colpo subito durante l’atterraggio è stato molto forte ma, fortunatamente, la ferita al polmone è stata curata in tempo senza gravi conseguenze: “Quando sono in quell’ambiente divento uno stupido, me ne rendo conto, ma sono un drogato di adrenalina e adoro fare questo tipo di cose. Da ora in poi cercherò di fare più attenzione”.

