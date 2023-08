Un giovane di soli 20 anni ha perso la vita in un incidente stradale in cui è rimasta coinvolta un’auto da cinque posti in cui viaggiavano sette giovani. Un ragazzo è stato fermato e arrestato perché trovato positivo all’alcol test e senza patente. Non solo il giovane non aveva la patente ma dopo aver provocato il terribile incidente stradale è fuggito dal luogo.

La vittima è un 20enne che viaggiava all’interno del bagagliaio dell’auto e ora il suo amico, che si trovava al volante dell’auto che è andata a schiantarsi, è accusato di omicidio colposo, abbandono del luogo dell’incidente senza prestare soccorso e guida in stato di ebbrezza e senza patente.

Auto si schianta: arrestato 17enne senza patente, ubriaco e drogato

La notte del 27 luglio, alle quattro del mattino circa, i soccorsi hanno ricevuto una chiamate per segnalare l’incidente, che ha coinvolto solo un’auto. I testimoni hanno spiegato che uno degli occupanti del veicolo dell’incidente era ferito e privo di sensi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi e davanti a loro si sono trovati una scena terribile. All’interno del bagagliaio la scoperta choc, un ragazzo era privo di vita. L’incidente è avvenuto sull’autostrada principale di Cartagena, città spagnola situata nella regione sud orientale di Murcia.

I passeggeri nell’autovettura, da 5 posti, erano invece 7 e sei di loro sono rimasti illesi. Come detto, la vittima si trovava trovava nel bagagliaio ed è morto sul colpo. Nello schianto l’automobile si è completamente ridotta in un accumulo di lamiere. Sul luogo dell’incidente anche la polizia, che poi ha attivato diverse squadre per trovare la persona che si trovava al volante del mezzo.

Il ragazzo è fuggito subito dopo l’incidente stradale e si è rifugiato in casa, dove poco dopo è stato prelevato dalla polizia. Gli agenti sono rimasti scioccati quando davanti si sono trovati un ragazzo di 17 anni, senza patente di guida, risultato poi positivo al test dell’etilometro e anche al test droga. L’etilometro ha segnato 0,14 e 0,13 milligrammi di alcol per litro di respiro, mentre il test anti droga è risultato positivo a cannabis e anfetamine.