Almeno sedici persone sono morte e altre sei sono rimaste gravemente ferite dopo un violento incidente che ha coinvolto diciassette veicoli, tra automobili e mezzi pesanti, su un’autostrada. Secondo quanto scrivono i quotidiani locali, sembra che l’incidente sia stato causato da un mezzo pesante che ha tamponato un’auto che ha causato un maxi tamponamento.

Come detto, sedici persone sono decedute mentre altre persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale. Sul luogo del maxi tamponamento sono intervenute le forze dell’ordine e gli operatori del pronto soccorso per soccorrere le persone rimaste coinvolte.

Schianto sulla provinciale tra più mezzi, ambulanze e vigili del fuoco sul posto: traffico in tilt





Venezuela, incidente a catena: 16 morti

“Finora i morti sono 16”, ha detto il capo dei vigili del fuoco Juan Gonzalez, interrogato sul numero delle vittime dell’incidente sull’autostrada Gran Mariscal de Ayacucho, che collega la capitale del Venezuela Caracas con l’est del Paese. All’AFP il capo dei vigili del fuoco del paese Juan Gonzalez ha spiegato che lo schianto è stato provocato da un mezzo pesante che tamponato un’automobile.

Carlos Perez Ampueda, viceministro per la gestione dei rischi e la protezione civile, aveva precedentemente segnalato otto vittime nell’incidente, ma aveva avvertito che il numero sarebbe “aumentato in modo significativo”. Ha detto anche che 17 veicoli sono rimasti coinvolti nello scontro a catena, avvenuto quando un camion in corsa si è schiantato contro diverse auto.

Sistema Nacional de Gestión de Riesgos atiende colisión múltiple con personas fallecidas y lesionadas. Controlado y sofocado el incendio de vehículos, en labores de refrescamiento. Se realiza la atención masiva de lesionados. pic.twitter.com/xalulBdEk3 — cperezampueda (@cperezampueda) December 13, 2023

Le immagini delle enormi fiamme sulla scena dell’incidente sono state condivise sui social media mercoledì mattina. A seguito dello schianto, infatti, i mezzi hanno preso fuoco e molte persone sono rimaste uccise a causa delle fiamme. Dopo l’incidente però diversi venezuelani si sono lamentati anche della scarsa manutenzione delle strade e di una gestione inadeguata dei veicoli pesanti, che renderebbe meno sicure autostrade come quella su cui è avvenuto l’incidente.