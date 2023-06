Avevano 16 e 17 anni, erano innamorati e tutta la vita davanti ma il destino, terribile, aveva altro in serbo per loro: dietro una curva, all’angolo della strada, un’auto guidata da una 38enne li ha falciati mentre viaggiavano a bordo di un monopattino. Immediatamente sono scattati i soccorsi ma per i due ragazzi era già tardi: sono morti sul colpo. Troppo gravi le ferite riportata nell’impatto che ha sbalzato la coppia a decine di metri di distanza non lasciando scampo. Sul posto sono arrivati subito gli amici, scoppiati in lacrime davanti alla scena.

A raccontare il dolore della notte di Saarbrücken, Land del Saarland, in Germania è la Bild che racconta come la coppia, di notte, fosse in marcia in direzione del centro di Saarbrücken per mangiare insieme un kebab. Poi lo schianto e Joelle, 17 anni, e il suo fidanzato Ismael, 16, morti sul colpo. La dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire, la polizia sta cercando di ricostruire l’accaduto.





Germania, fidanzati travolti in monopattino: morti sul colpo. Indagini in corso

Mentre lacrime scendono dagli occhi del padre di Joelle, che racconta: “Ancora non riesco a crederci. Joelle e Ismael erano nel mio giardino poco prima e poi volevano andare a mangiare un kebab. Li ho portati alla stazione dei treni”. Alle 23:10, Joelle ha inviato a suo padre un altro messaggio. Quindi sono partiti su un monopattino.

L’incidente è avvenuto una decina di minuti dopo. L’autista ha prestato i primi soccorsi e ha chiamato la polizia, ma senza successo. “L’autista doveva essere andato troppo veloce – racconta il padre -. A una velocità di 20 km/h non puoi ferire qualcuno così gravemente da farlo volare in aria.” Il momento più brutto quello del riconoscimento del corpo della figlia.

Uno strazio: “Riuscivo a malapena a riconoscerla, le sue ferite erano così gravi. C’era ancora una lacrima sanguinante sulla sua guancia.” Joelle e Ismael si erano incontrati in una stazione di servizio della zona. I due adolescenti erano una coppia solo da due mesi. “Si sono incontrati alla stazione di servizio dove lavorava Joelle. Ismael è stato il suo primo amore. Lui avrebbe fatto qualsiasi cosa per lei e le lasciava sempre dei regali. Erano così innamorati”.